Otse: autoveonduse otsustajafoorum Road Transport EXEX

Sel aastal uuritakse, milline on hetkel Euroopa majandusolukord ja selle mõju Eesti logistikasektorile ning milline on prognoos 2017. aastaks. Räägitakse, millised on olulisemad veondusalast seadusandlust puudutavad uudised Brüsselist ja millised on elektrooniliste veodokumentide projekti arengud.

Arutatakse ka, kuidas leida oskajaid autojuhte ja mida annaks ära teha, et tuua hakkajaid inimesi veoki rooli ning kuidas neid kõige paremal kombel koolitada. Lisaks sellised teemad nagu tehnika areng, juhita veokid ning innovatsioon, mis tõenäoliselt keerab transporditööstuse pea peale.

Otseülekande kestab kell 9.30-14.30 ning selle kavaga on võimalik tutvuda siin: http://exex.eu/transport/#programm