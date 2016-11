CO2 emissioonide pidevale kasvamisele saadi lõpuks pidurid peale

Selline sõnum koorub rahvusvahelise MTÜ Global Carbon Project hiljuti ilmunud raportist. Kui 2014 ja 2015 atmosfääri paisatavate kasvuhoonegaaside hulk ei kasvanud, siis praegused projektsioonid näitavad, et 2016 tuleb siiski väike, 0,2 protsendine kasv. See on siiski märkimisväärselt väiksem näitaja kui aastatel 2004-2013 iga-aastane 2,3 protsendine keskmine.

Suures osas on emissioonide eduka piiramise taga Hiina, kes on küll maailma suurim CO 2 õhku paiskaja, kuid on kliimamuutustega võitlemise viimastel aastatel agressiivselt ette võtnud ja kavatseb näiteks selle aasta jooksul vähendada oma emissioone 0,5 protsenti.

Novembri alguses jõustunud Pariisi kliimaleppe järgi peavad kõik maailma riigid koos töötama, et vähendada kogu inimkonda ohustavat kliimasoojenemist. Senine edu emissioonide vähendamisel ja puhta energia tehnoloogiate arendamisel on mõjunud paljudele riikidele innustavaks, kuid Donald Trumpi valimine USA presidendiks võib tuua kaasa seniste edusammude luhtumise. Üks võimalik stsenaarium on, et kui USA leppest taandub, teeb seda ka Hiina ja sellisel juhul jääb kliimaleppe tulevik ebaselgeks. Hetkel Marokos Marrakechis toimuvatel kliimakõnelustel on seetõttu õhus küsimus, et kas Hiina astub nüüd tõesti Trumpi jälgedes kliimaleppest välja või võtab üle seni USA täidetud juhtrolli kliimamuutustega võitlemises, kirjutab The New York Times.