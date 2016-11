Surmavat vähki põdev tüdruk võitis õiguse end külmutada

Kürogeeniline külmutamine tähendab lihtsustatult öeldes äärmusliku külmaga (-196 kraadi) külmutamist. Sõna tuleb kreeka keelest sõnast kyros, mis tähendab külma. Asja idee on inimesed siis taas ellu äratada, kui nende haigusele sobiv ravi leitakse. Tehnoloogia põhineb tõsiasjal, et ehkki inimese süda enam ei tuksu, on osa tema ajust siiski veel võimeline töötama ning lihtsustatult öeldes suudetakse kürogeenika abil see võime säilitada. Külmutatud inimese keha puhastatakse veest ning selle asemel täidetakse see teatud kemikaalidega, et organeid ja kudesid ekstreemse külma eest kaitsta. Lõpuks asetatakse keha vedellämmastikuga täidetud paaki.

Tüdruk sooviski külmutamist, lootes, et tulevikus leitakse tema haiguse vastu ravi. Asi jõudis aga kohtusse, sest ehkki tüdruku ema oli selle otsuse poolt, seisis tema isa lapse külmutamisele tugevalt vastu. «Isegi kui ta suudetaks ellu äratada, siis ei pruugi ühtki tema sugulast enam elus olla ja ta ei pruugi oma eelnevat elu mäletada. Lisaks sellele on ta üksi, 14-aastasena Ameerikas,» vahendas New Scientist isa poolt ülemkohtule jagatud põhjendusi. Praegu Euroopas kürogeenilist külmutamist ei tehta, mistõttu oli Londonis elava tüdruku jaoks USA nende ainus valik. Kohus otsustas aga õiguse lasta emal tütar külmutada, sest see austas tüdruku soove, enne seda käis kohtunik ka last haiglas vaatamas. Tüdruk suri oktoobris ning kohe pärast tema surma viidi keha külmutamisele.

Praegu on end külmutada lasknud mitmekümneid inimesi, üles pole aga äratatud kedagi.

