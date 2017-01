Eestis käivitus inimeselt-inimesele tasuta pakirobotite võrgustik

Tegelikult on teenus mõeldud nii ettevõtetele kui eraisikutele – kõigil neil on uues automaatide võrgustikus võimalus pakk kas tuttavale või kliendile üle anda.

Erakliendile on CollectNet asjade või pakkide tasuta üleandmispunkt. «Turvaline, mugav ja tasuta valvelaud, kuhu saab asju jätta, et paki saaja nendele esimesel võimalusel järele saaks minna. Olgu edasiantavateks asjadeks kullerite poolt hoiule jäetavad pakid, sõbrale jäetud korterivõtmed, kolleegile jäetud sülearvuti või mis iganes, mis on väiksem kui 38x36x60 sentimeetrit,» ütles Postimehele CollectNet'i turundusjuht Reelika Maranik.

Eraklient peab vaid CollectNeti mobiilirakenduse alla laadima, valima pakiroboti, kuhu soovib pakki sisestada ning jagama paki saajaga paki välja võtmise koodi. Samamoodi saadakse ka sisestamiskoodi jagada kulleriga, et kuller saaks paki robotisse jätta.

Mis puutub ettevõtetesse, siis on teenuse eesmärgiks tuua Maraniku sõnul nii e- kui jaekaubandus tarbijale lähemale, et klient saaks kõik ostud ühest kohast kätte. Selle asemel, et oodata klienti vaid ühes esinduses näeb nutikas jaemüüja võimalust rentida mitu «poeletti» üle Eesti ning hoida kokku nii klienditeeninduse kui ka tavapärase äripinna rentimise arvelt.

«Samuti leiame, et on irratsionaalne rajada igale logistikaettevõttele eraldi pakiautomaadid, mis võivad mõne aasta pärast tihedalt asustatud aladel mitmekümne meetri pikkusteks kujundeda. Linnad ja kasvuhooned arenevad vertikaalselt, et vähem maapinda hõivata. Samal põhimõttel on ehitatud ka robotid ning praeguse tagasiside põhjal on roboti kasutamise kogemused olnud äärmiselt positiivsed,» sõnas Maranik.

Ärikliendi huvi võiks seega kattuda Cleveroni põhilise visiooniga - lihtsustada jaemüüki interneti teel ning muuta järjest rohkem teenuseid e-tarbitavateks.

Ärikliendil tuleb teenuse kasutamiseks iseteeninduses www.app.collect.net firma registreerida ning täita vajaminev info.

«Meie äriklientideks on nii kaupmehed kui ka kõik kullerfirmad. Kujutage ette, et kingsepa juurde minemise asemel jäetakse kingad robotisse, mis tähendab, et ettevõtja kolib kliendile lähemale muutes teenuse võimalikult mugavaks ja kiireks,» ütles Maranik. «Klient ei lähe pärast teenuse eest maksmist mitte esindusse, vaid võtab paki juba sama päeva õhtul robotist välja. Selle asemel, et klienditeenindaja kliendiga suhtleks, viiakse või lastakse kaup konkreetsesse robotisse viia.»

«Mis puutub kullerfirmadesse, siis enne meid polnud Eesti turul vaba võrgu pakiautomaatide võrgustikku, mis seadis paljude kullerfirmade konkurentsivõime võrreldes suurte konkurentidega pea olematuks. Nüüdsest saavad kõik kullerfirmad kliendile lähemale kasutades pakiroboteid oma paki üleandmispunktina,» ütles Maranik.

Cleveroni teatel on pakirobotid üksnes esimene etapp tutvustada teenust suurtes ja rahvarohketes asukohtades. «Edasi liigume juba mitte ainult pakirobotite vaid ka väiksemate, kapi tüüpi automaatidega kliendile enneolematult lähedale,» ütles Reelika Maranik.

Ta rõhutas, et CollectNet pole kindlasti hoiupunkt - selleks on olemas pakihoiud.