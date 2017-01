Starship kaasas läbi aegade suurima seemneinvesteeringu Eesti iduettevõttesse

«Avalikult on teatanud pakirobotite arendusest vähemalt kaheksa firmat, kindlasti on terve hulk, kes veel n-ö. kapist välja pole tulnud,» hindas olukorda Allan Martinson.

Samas leiab ta, et kõik need lahendused on üksteist täiendavad tehnoloogiad, mis on sobilikud eri olukordade jaoks.

Martinsoni sõnul pole sugugi välistatud, et kuskil maailmas on juba sel aastal näha Mercedese kaubikut, kust Starshipi pakiveorobotid välja vuravad. Kõige tõenäolisim väljavaade robotitele reaalset kasutust leida on Martinsoni sõnul just äärelinnade elamurajoonides, kus asustus kõige hõredam ja viimase miili probleem suurte vahemaade tõttu kõige suurem. Samas on ka New Yorki südalinn nende jaoks viimaste testide põhjal täiesti sõidetav.

Pakiveorobotid Mercedese kaubikus / Starship

Milles seisneb MB kaunikute ja pakiveorobotite koostöö?

Lühidalt kokku võttes on eesmärgiks see, et eriliselt sisustatud kaubikud toimetavad robotid koos kaubaga klientidele lähemale.

Täpsemalt võib robotite «emalaevaks» saada Mercedes-Benz Sprinter, millesse saab mahutada kuni kaheksa Starshipi pakiveorobotit ja laialikandmiseks mõeldud kauba. Kaubikud peatuvad klientide lähipiirkonnas ning vabastavad ja korjavad robotid peale poolautomaatse süsteemi abil.

Robotid leiavad seejuures ise tagasitee kaubikuni, et selle sisemuses uuesti kaubaga täituda. Kokku kannab selline süsteem nime Robovan ning selle võimekuseks on kanda üheksa tunni jooksul tarbijateni 400 saadetist. See tähendab praeguste kandemeetoditega võrreldes 120-protsendist mahukasvu, lisaks vähem ummikuid ja heitgaase.

