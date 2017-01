Norrakad loobuvad esimesena maailmas FM raadiosagedusest

Just seetõttu jälgivad Norra astutavat sammu väga tähelepanelikult kõik teised Euroopa riigid, kes on hakanud kahtlema analoogsageduste loobumise plaanides, märgib Bloomberg. Kui Norra näitab, et edukalt võimalik, võivad teisedki riigid tema eeskuju järgida.

«Norrale vaadatakse alt üles ja teda peetakse vähemalt tehnoloogia valdkonnas üheks liidriks maailmas,» märkis Digital Radio UK tegevjuht Ford Ennals. Ta lisas, et Suurbritannias ollakse selle sammu astumise osas väga ettevaatlikud. «Me tahame, et algatus tuleks kuulajatelt endilt, mitte riigilt,» lausus Ennals.

Samas on Norra selleks sammuks valmis olnud juba aastaid, kuna esimesed digitaaljaamad seati üles 1995. aastal. Vahepeal tulid aga erinevad raadio ja muusika striimimise võimalused, mida pakuvad Spotify, Apple ja Pandora Media ning selle näol on tegemist kasvava trendiga.

FM signaalide maha võtmisega alustab Norra riigipõhjaosast, Bodost ja ülejäänud riigis toimub see selle aasta jooksul. Pealinnas Oslos toimub see 20. septembril, kuigi paljudel kohalikel raadiojaamadel lastakse tegutseda FM sagedusel veel järgmise viie aasta jooksul.

Kuna Norra näol on tegemist hajuasustusega riigiga, siis FM-sageduse elus hoidmine ei olnud Digital Radio Norway tegevjuhi Ole Jorgen Torvmarki sõnul enam elujõuline alternatiiv. Tänaseks on 74 protsendil norrakatest olemas ligipääs digitaalraadiotele. «Selle eelduseks, et me saaksime üldse digitaalkanalitesse investeerida, oli FM sageduse sulgemine,» lausus ta.

Küll aga näitavad arvamusuuringud muud. Nimelt olid ühe hiljutise uuringu kohaselt 66 protsenti norrakatest selle sammu vastu. Rootsiga piirnevatel aladel on digitaalraadio sama haruldane nähtus nagu internet. Terve rida kriitikuid ütlevad, et FM sageduse sulgemine läheb kalliks maksma, on ebapopulaarne rahva hulgas ning vähendab oluliselt avalikkuse teavitamise võimalusi.

Vastupidistest trendidest võib tuua näiteid nii Euroopast kui Põhja-Ameerikast. Näiteks Kanadas loobusid võimud digitaaljaamade litsentside uuendamisest suuremates linnades nagu Torontos ja Montrealis, kuna oli näha, et tarbijate hulgas nende vastu suurt huvi ole. Sama on seis Soomes.

USAs on kasutusel omaette, HD sagedus, mis võimaldab üheaegselt kanda ühte kanalit üle nii analoog- kui digitaalsagedusel. Samas Šveits pole veel loobunud FM sageduse kinni panemisest ja selle asendamisest digitaaltehnoloogiaga, seda on plaanitud teha aastaks 2024. Suurbritannias usutakse, et see muutus toimub järgmise viie aasta jooksul.