Eesti brändi arendamine neelab veel 80 000 eurot

Senised 200 000 eurot on kulunud eeltööle, mis algas juba 2015. aastal. Seda töötubadele ja üleriigilise märgi konkursi läbiviimisele, Eesti Disainimeeskonna tegevusele ja Eestit tutvustava veebikeskkonna ja brändijuhendi loomisele, ütles Postimehel EASi esindaja Emilie Toomela.

«2017. aasta mais saab valmis uue Eesti brändi tööriistakast aadressil toolbox.estonia.ee ning selle disainiks ning arenduseks on eelarvestatud 30 000 eurot. Sisuloomeks - fotod, videod, esitlused, infograafika - on eelarvestatud 50 000 eurot,» märkis Toomela.

Kokku on Eesti Disainimeeskond loomas seega kolme veebikeskkonda: Eestit tutvustav estonia.ee, brändi kasutamise juhend aadressil brand.estonia.ee ja brändi tööriistakast toolbox.estonia.ee.

Disainimeeskond teatas eile, et Eesti üldtutvustav veebileht ja kuvandiloome juhend olid vaid esimesed tööriistad, mis said avalikuks. Nende osaks olid teatavasti kirjatüüp, 132 erinevat ikooni, värvid, üle 200 foto ning läbiv rändrahnu motiiv.

Koostöös erinevate partneritega on aga jätkuvalt valmimas suur hulk erinevaid nähtusi: Eestit üldtutvustav esitlus, e-Estonia esitlus, messiboksi kujundus toiduliidule, infograafika olulisemate näitajate kohta, kingituste kontseptsioon, e-residentsuse uuendatud materjalid, ÜRO julgeolekunõukogu kampaania, kujunduslahendused Tallinna lennujaamale, valdkondlikud põhisõnumid, turismikampaaniad.

Disainimeeskond rõhutas ka üle, et rahnud on vaid üks mitmest kujunduselemendist, nagu «e» täht või «est» kontseptsioon, mida võib, aga ei pea kasutama. «Meie märk on meie nimi — Eesti, inglise keeles Estonia. On oluline, et see alati selgelt välja tuleks,» teatas disainimeeskond.»