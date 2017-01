Video: USA armee loob meresügavustesse salapärast sidevõrku

Võrgustik kannab lühendnime TUNA ja tuleneb see nimetusest Tactical Undersea Network Architecture. Äsja läbis see käivitusfaasi ning on valmis prototüübi katsetusteks pärisoludes.

Täpsemalt on TUNA eesmärgiks kasutada kiudoptiliste kaablite põhiselt loodud veealust võrgustikku selleks, et luua ajutisi raadiosagedusel (RF) töötavaid andmesidevõrkusid. Selleks lastakse vajalikus kohas õhusõidukitelt või laevadest vette poid, mis kujutavad endast veealuseid võrgusõlmesid.

/ Darpa

Kõnealused fiiberoptilised kaablid on imepeenikesed ning on mõeldud ookeanitingimustes vastu pidama 30 ööpäeva. Armee hinnangul on see piisav aeg, et taastada tavapärased sidepidamisvahendid.

USA kaitseministeeriumi arendusprojektide agentuuri programmijuh John Kampi sõnul õnnestus töörühmal algfaasis luua ka sobivad elektritootmise vahendid võrgu tööshoidmiseks - energiat toodetakse merelainetusest.

Allikas: DARPA