USAs jõuavad turule esimesed geneetiliselt muundatud õunad, mis pruuniks ei lähe

Luba nende õunte muutmiseks anti juba 2015. aastal ning veebruarist jõuavad esimesed õunad kümnesse USA poodi. Õunad aretati nii, et neid pruuniks muutva ensüümi polüfenooloksüdaasi tootvad geenid suudeti maha suruda. Evolutsiooniliselt arenes õuntel pruuniks muutumise võime kaitseks putukate eest. Pruunistumise eemaldasid teadlased aga seetõttu, et õunad pikemalt värskena püsiks – nüüd peaksid need õunad söömiskõlbulikuna seisma kolm nädalat.

