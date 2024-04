VAATA ÜLEKANNET ⟩ NASA päikesepurjekas jõudis orbiidile

ACS3 on mõeldud uute materjalide ja lahtikäivate struktuuride testimiseks päikesepurje põhistes jõuallikasüsteemides, sealhulgas testitakse ka uuesi komposiitmastid, mida kasutatakse päikesepurje avamiseks orbiidile jõudmisel. Komposiitmastid on valmistatud polümeermaterjalist; need on kerged, kuid siiski jäigad ja vastupidavad paindumisele ja väändumisele erinevatel temperatuuridel. Need töötavad samal põhimõttel nagu tavalise purjekagi mast, kuid on mõeldud päikesevalguse jõu püüdmiseks, mitte tuule jaoks. Kui puri on lahti rullitud, ulatub see 9 meetrit kosmoseseõiduki igast küljest eemale.