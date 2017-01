Eesti iduettevõte lõi põrandakütte kulusid alandava värkvõrgutoote

Themo tööpõhimõte aluseks on see, et elektrimüüjad võtavad arvesse, mis kell ja kui palju tarbijad elektrit tarbinud. Kuna Themo jälgib üle interneti alati järgmise päeva ilmaennustust ja elektrihindasid, teab ta täpselt millal ja kui palju tuleb kütta, et põrand oleks sobival ajal soe ja tarbija küttearve väike.

Lisaks õpib seade ära ära põranda parameetrid ja arvestab muidugi kliendi soovitud põranda miinimumtemperatuuri ja tarbimisprofiili.

Seadme kasutuselevõtuks tuleb see elektriku abiga asetada senise põrandakütte termostaadi asemele ja ühendada WiFi võrguga. Seejärel on seade juhitav läbi arvuti või nutiseadmete, kus saab oma konto vaates muuta temperatuure ja jälgida energiatarbimise ajalugu.

Seadme esipaneelil asuv LED rõngas kuvab hetke elektrihinda, et klient teaks targemaid otsuseid teha ka teiste energiat tarbivate seadmete juhtimises.

Ettevõtte arvestuste kohaselt termostaadi kasutajate elektrikütte arved vähenema 8 eurot ruutmeetri kohta aastas. Ka täiesti tavalise termostaadina kasutatav seade ise maksab eeltellimisinfo kohaselt 129 eurot ning ettevõtte hinnangul on see «üle kümne korra soodsam, kui ühegi lähema konkurendi iganenud lahendused».

Alates teisest kasutusaastast tuleks asuda tasuma 99-sentdist kuutasu, aga seda vaid juhul, kui soovitakse jätkuvalt edasi kasutada intelligentset juhtimist, mis arvestab elektrihindu ja ilma.

«Arendasime Themo, kuna nägime kahte probleemi. Ühelt poolt on elektriga kütjatel pidevalt kõrged kommunaalkulud, mida Themo aitab vähendada. Teisalt on elektritootjatel aga suureks probleemiks tänane situatsioon, kus fossiiljaamade tootlikkust peab reguleerima lähtuvalt elektritarbimisest ja taastuvenergiaallikate tootlikkusest,» kirjeldas toote arendamise tagamaid SLS asutaja ja tegevjuht Madis Uuemaa.

Uuemaa sõnul aitab Themo seda tasakaalustada ning nii toob see mõlema poole kulud alla.

Tehnoloogiaettevõtlust edendava Startup Inkubaatori juht Martin Goroško nimetas Themo seadet esimeseks IoT valdkonna läbimurdeks Eestis: «Themo on üks esimesi IoT valdkonna tooteid, mis on päriselt tark ja suudab optimeerida oluliselt energiakulusid nii era- kui ärikliendil.»

Uus Themo seade on pälvinud tunnustust ka tehnikateaduste doktori Argo Rosina poolt: «Tuleviku energeetika põhineb innovatiivsetel lahendustel. Themo tehnoloogia on üks TTÜ uuringutest alguse saanud arendustest, mis võiks lahendada homseid energeetika muresid.»

Smart Load Solutions on Eesti idufirma, mis on saanud tuge ja tunnustust erinevatest äriideede konkurssidest. 2014 võitis meeskond TTÜ Mektory Ärimudelite Konkurssi, 2015 jõudsid nad Ajujahi top 5 hulka, said rahastuse Prototron fondist, võitsid 3. koha säästva energia rahvusvahelisel konkursil KICKoff ning said sellega pääsu KIC InnoEnergy Highway kiirendisse.

2015 aasta lõpus liitusid nad ka Teaduspargi Tehnopol Startup Inkubaatoriga, mille abil loodab meeskond leida investoreid ning jõuda kiiremini sihitud turgudeni.

Ja kõige lõpuks: Themo on loodussõbralik – selle kasutamisel väheneb vanade termostaatidega CO2 tootmine Eesti elektrijaamades aastas ligi 500 kilo võrra.