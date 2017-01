Ülevaade: need on hetkel kütusesäästlikumad Eestis müüdavad autod

Selgub, et kõige kokkuhoidlikum bensiinimootoriga auto on Peugeot 208 PureTech 1.0 70hj, mille keskmine kütusekulu on vaid 4,1 l/100 km kohta ning eralduv CO2 emissioon on 95g kilomeetri kohta.

Diiselmootoriga sõidukite tabelit juhib 1560 töömahuga Peugeot 308, mille kütusekulu on 3,1 liitrit sajale. Bensiin-hübriid sõidukite kategooria võitja on VW Passat, mille kütusekulu on 1,7 liitrit sajale.

«Kütusekulu teatmik» on Maanteeameti poolt koostatav, kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvnäitajaid sisaldav teatmik, aitamaks tarbijal valida ökonoomne ja keskkonnasäästlik sõiduauto. Teatmikuga saab täispikkuses tutvuda maanteeameti kodulehel.

Bensiiniautod:

Mark Mudel Kütus Energiaklass Kütusekulu Töömaht Võimsus Käigukast Kohti Veoskeem Keretüüp PEUGEOT 208 Bensiin B 95g/km 4.1 999 50 Manuaal 5 esivedu luukpära FORD FIESTA Bensiin B 99g/km 4.3 998 74 Manuaal 5 esivedu luukpära LEXUS IS300H Bensiin B 101g/km 4.3 2494 133 CVT 5 tagavedu sedaan DS 3 Bensiin B 100g/km 4.3 1199 81 Manuaal 5 esivedu luukpära SEAT LEON ST Bensiin B 102g/km 4.4 999 85 Automaat 5 esivedu universaal SEAT LEON Bensiin B 102g/km 4.4 999 85 Automaat 5 esivedu luukpära SKODA OCTAVIA Bensiin B 105g/km 4.5 999 85 Manuaal 5 esivedu universaal PEUGEOT 208 Bensiin B 104g/km 4.5 1199 60 Manuaal 5 esivedu luukpära SKODA OCTAVIA Bensiin B 104g/km 4.5 999 85 Manuaal 5 esivedu sedaan SKODA OCTAVIA Bensiin B 106g/km 4.5 999 85 Automaat 5 esivedu sedaan

Diiselmootorid:

Mark Mudel Kütus Energiaklass Kütusekulu Töömaht Võimsus Käigukast Kohti Veoskeem Keretüüp PEUGEOT 308 Diisel A 82g/km 3.1 1560 85 Manuaal 5 esivedu luukpära RENAULT CLIO Diisel A 85g/km 3.3 1461 66 Manuaal 5 esivedu luukpära RENAULT CLIO Diisel A 85g/km 3.3 1461 66 Manuaal 5 esivedu luukpära RENAULT CLIO Diisel B 90g/km 3.5 1461 81 Manuaal 5 esivedu luukpära DACIA LOGAN Diisel B 90g/km 3.5 1461 55 Manuaal 5 esivedu universaal DACIA LOGAN Diisel B 90g/km 3.5 1461 66 Manuaal 5 esivedu sedaan PEUGEOT 308 Diisel B 94g/km 3.6 1560 73 Manuaal 5 esivedu universaal RENAULT MEGANE Diisel B 95g/km 3.7 1461 81 Automaat 5 esivedu universaal CITROEN C3 Diisel B 95g/km 3.7 1560 73 Manuaal 5 esivedu luukpära PEUGEOT 508 Diisel B 95g/km 3.7 1560 88 Manuaal 5 esivedu sedaan

Bensiin-hübriid: