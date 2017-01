Vaata: USA uue satelliidi üliteravad pildid Maast on ilmaennustuse tulevik

USA Riiklikule Ookeanide ja Atmosfääri Administratsioonile kuuluv GOES-16 on viis korda kiirem kiirem ja neli korda suurema resolutsiooniga kui ükski seni kasutatud kaugseire satelliit. Näiteks suudab ta teha vajadusel teha pildi planeedi ühest küljest 15 minutiga ja vajadusel suumida sisse konkreetsetele piirkondadele, et uurida seal toimuvat – äärmuslike ilmaolusid, orkaane, metsatulekahjusid või vulkaanipurskeid.

Lisaks tõstab uus satelliit märkimisväärselt agentuuri ilmaennustamise võimekust.

«Erakordselt teravad pildid on täpselt see, mida me satelliidi väljatöötamisel saada lootsime,» ütles NOAA satelliitide- ja infoteenistuse juht Silver Spring pressiteates.

«Kujutis ei ole mitte ainult ilus pilt, vaid ilmavaatluste ja –prognoosi tulevik,» lisas administratsiooni ilmateenistuse direktor Louis W. Uccellini. «Uue satelliidi piltide abil saame oluliselt detailsemat infot ilmasüsteemidest – nende omadustest, mida me seni tabada ei suutnud. Selle toel saame teha täpsemaid ja usaldusväärsemaid prognoose õigemal ajal ning teavitada maailmas toimuvast ka otsuselangetajaid.»

Lisaks kogu planeeti kujutavale pildile saatis satelliit Maale ka pildi USAst 16s erinevas valguse spektris ja pildi Kuust ja Maast.

Eri spektris tehtavad pildid võimaldavad hinnata olulisi muutusi taimkattes ja muudes maastikuelementides. / NOAA/NASA