Uus võluv krabiliik sai nimetuse Harry Potteri tegelaste järgi

Esmaspäeval ajakirjas ZooKeys kirjeldatud uus krabiliik on pisikene – vaid ühe ruutsentimeetri suurune, ning tema elukohaks on süvavee korallide alused kambrid USA’le kuuluva Guami saarestiku lähistel Vaikses Ookeanis. Kohastumus eluks pimedas tähendab, et tema silmad on tugevalt taandarenenud ning suurem osa infost ümbritseva keskkonna kohta jõuab temani pikkade tundlate abil.

@jk_rowling We named a spider, after the sorting hat, from the films! :) Meet Eriovixia gryffindori. Link to paper: https://t.co/XpGcCy4TO6 pic.twitter.com/Qwf1fid7W7 — Javed Ahmed (@curiocritters) December 10, 2016

Erinevalt näiteks 2016. aastal kirjeldatud ämblikust Eriovixia gryffindori, mis nägi tõepoolest välja nagu romaanisarjast tuntud sõõlamiskübar, ei ole krabil Harry Potteri maailmaga aga tegelikult midagi pistmist. Küll aga on teda esmakordselt kirjeldanud teadlane Jose C.E. Mendoza suur fänn ja tahtis anda loomale nime enda lemmikraamatu järgi. Lisaks on vähemalt liigi perekonnanimi Harryplex ka austusavaldus Mendoza kolleegile Harry Conleyle, kes liigi 20 aastat tagasi esmakordselt avastas. Tollal ei osanud aga keegi arvata, et tegemist võib olla sootuks uue liigi ja isegi uue perekonnaga.

Liiginimi severus on selgelt seotud raamatusarjas olulist rolli mängiva Severus Snape’i tegelasega, kuid lisaks sellele väidavad teadlased, et viitavad nimega ka krabide otsimise karmile tööle – severe tähendab inglise keeles ka karmi. Perekonna Harryplex liikme puhul vajab selline põhjendus aga tõsist seletamist, seos Snape’i tegelasega on aga igale raamatusarjaga tuttavale inimesele ilmselge.

