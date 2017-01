Twitteris avastati üüratu säutsuvate zombide võrgustik

Suurim selline zombivõrgustik seob omavahel koguni 350 000 sellist kontot, kuid uurijate hinnangul võib olla veelgi suuremaid võrgustikke. Võrgustikule jõudsid BBC teatel jälile Suurbritannia teadlased, kes uurisid, kuidas inimesed keskkonda kasutavad.

Robotite juhitavate zombikontode eesmärgiks saata reklaamiandjate huvides räpssõnumeid, tõsta klientide veebilehtede külastatavust ja suurendada või vähendada kunstlikult huvi teatud teemade vastu. Robotid ise on programmeeritud muidugi seda kõike teadlikult tootma ning sellised zombikontosid omavahel siduma.

Osa sellised kontod on väga kergesti tuvastatavad – neil on kummaline nimi, vähese sisuga säutsud ja vähe jälgijaid ning on hiljuti loodud. Mis puutub avastatud 350 000 liikmega võrgustikku, siis need olid loodud kohtades, kus keegi ei ela, kõik sõnumid olid postitatud vaid Windows Phone'i telefonidest ja sisaldasid Star Warsi reklaamivaid säutse.