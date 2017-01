Triumf: tehisintellekt tegi esimest korda inimesele pokkeris pähe

Eelmisel aastal vallutas tehnoloogiauudiste pealkirjad sündmus, kus tehisintellekt võitis inimest iidses Hiina lauamängus Go, mida kutsutakse lauamängude Mount Everestiks. Samal ajal peetakse aga pokkerit tehisintellekti jaoks keerulisemaks väljakutseks.

Põhjus peitub tõsiasjas, et pokkerit iseloomustab suurem juhuslikkus: kui Go ja male puhul saavad mängijad ühtse info, pole pokkeri puhul teiste mängijate kaardid teada. Nii on arvutile Go-d ja malet lihtsam selgeks õpetada. Keerulisemaks muudab pokkeri seegi, et mängus mängib rolli ka psühholoogia ja bluff, rääkimata panuste tegemisest.

Viimase kolme nädala jooksul võistles aga maailma tippmängijate vastu tehisintellekti programm Libratus. Programmi ehitasid Carnegie Melloni Ülikooli arvutiprofessor Tuomas Sandholm ja tema doktorant Noam Brown.

«Me ei õpetanud Libratusele pokkerit selgeks, vaid andsime talle pokkerireeglid ja lasime tal selle ise ära õppida,» vahendas The Guardian Browni sõnu. Algul hakkas programm mängima suvaliselt, ent pärast triljoneid kordi mängimist, arendas ta välja võidustrateegiad.

Vaata Libratuse kohta rohkem siit: