Otsereportaaž Tartust: Garage48 loob reaalajas tooteid ja disaini

Postimehe selle uudise vaates peavad juba alates reedest tekstide ja fotode teel otsereportaaži Vahur Afanasjev ja Mare Sabolotny. Pühapäeval, 19. veebruaril kell 18 näeb siinsamas otseülekannet sündmuse finaalist.

Ettevõtmisel on oodatud osalema mehaanika- ja elektroonikainsenerid, toote- ja graafikadisainerid, tarkvaraarendajad ja programmeerijad, reaalteaduste esindajad ja turustajad – nii juba töötavad professionaalid kui katudengid.

Ürituse korraldajad annavad osalejatele kasutada erisuguseid elektroonika- ja disainmaterjale ning töövahendeid. Nende päralt on ka Tartu Ülikooli digilabor ja SPARK Makerlab.

Garage48 kaasasutaja Priit Salumaa sõnul pakub sündmus väljakutset ka tarkvaraarendajatele. «Tänase päeva kõige mõjukamad tehnoloogiaettevõtted on rajanud oma tooted riistvarale. Tesla, Apple ja Eesti oma Starship Technologies on oskuslikult kombineerinud riistvara, tarkvara ja disaini,» ütles Salumaa.

«Ühest küljest on tehnoloogia areng tekitanud suure nõudluse professionaalse tootedisaini järele, teisalt on disaineritel ja arhitektidel kasvav soov integreerida elektroonikat ja mehhatroonikat oma loomingusse. Garage48 Hardware & Arts on disaini ja tehnoloogiavaldkonna koostöökultuuri arendajana saavutanud olulise rolli,» ütles ürituse eel EKA disainiteaduskonna dekaan Kristjan Mändmaa.

Tartu Ülikooli professor Alvo Aabloo märkis, et üritusel on loodud eeldused koostööks loodusteadlaste, disaini- ja loomeinimeste, inseneride, rakendajate, sh ka militaarvaldkonna inimeste ning ärijuhtide vahel.

Garage48 Hardware & Arts 2017 on ellu kutsutud Tartu Ülikooli, Eesti Kunstiakadeemia ja SA Garage48 ühisalgatusena. Töövahendite ja oskustega aitavad Mass Portal 3D printeritega, Rohde & Schwarz elektroonikaseadmetega ning Eccom materjalide laserlõikusega

2010. aasta aprillis alguse saanud Garage48 hackathon'ide tulemusel on sündinud üle 1000 töötava prototüübi ja mitukümmend edukat iduettevõtet.