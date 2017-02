Riigi olulisema infosüsteemi seis: tengelpung lõhki, kalender ribadeks, aga lootust on

Niigi pikendatud tähtaja kohaselt pidi sotsiaalkindlustusameti tuliuus infosüsteem SKAIS2 valmima täpselt aasta alguseks ning sellele pidi kuluma esialgsete plaanide järgi väga suur summa - 7,1 miljonit eurot Eesti ja Euroopa maksumaksja raha.

Süstseemi oulisuses on raske kahelda: just sellel tugineb igapäevane 110 erineva toetuse ja pensioni maksmine kokku 700 000 inimesele – vanemahüvitised, ohvriabi, matusetoetused, elatisabid, pensionid, isegi olümpialaste preemiad.

Selle uuendamisele tugineb suurel määral ka tööhõivereform, just selle vajadustega arvestamine tõi kaasa arendustööde esimese kallinemise ja uueks summaks sai 7,7 miljonit.

Olemasolev süsteem on funktsionaalsuselt selgelt ajale jalgu jäänud ja moraalselt vananenud. Hangete teel leiti megaprojekti elluviimise parteriteks Soome tehnoloogiahiid Tieto Eesti üksus ja kohalik Icefire – ediste pangatöötajate loodud arendusettevõte.

Kuid projekt hakkas väga paljudel põhjustel venima. Neid põhjusi asus uurima mullu uurima ka riigikontroll, kes on nüüdseks kokku lugenud, et möödapanekuid või valearvestusi on lausa kümmekond.

Eurorahade kasutamise algusaja muutus, põhiarendaja suutmatus töid ellu viia ning sellele järgnenud loobumine ja partnerarendaja poolt tööde ülevõtmine, äripoole loogika keerulisus, tööde mahu ja keerukuse alahindamine, projektijuhtimisega seotud probleemid, töövõimereformist tingitud ajaline surve jne jne...

Riigikontroll viitab muuhulgas asjaolule, et kuigi arendustöid asusid koos ellu viima Tieto ja Icefire, siis viimane loobus poolel teel ning tegelikuks vastutajaks jäi Tieto.

Aga see selleks – tööde eest vastutav sotsiaalministeerium ja sotsiaalkindlustusamet otsustasid 2016. aasta sügisel, et vanamoodi jätkata ei saa ja uue süsteemi arendamisega liigutakse edasi samm-sammult, üksikhangetega – erialaterminoloogia kohaselt «protsessipõhiselt».

Ja et toetuste maksmine päriselt toppama ei jääks, otsustas arenduse eest vastutav sotsiaalministeerium leida muude kulutuste kõrval esmalt 1,2 miljonit eurot olukorra ajutiseks parandamiseks – olemasoleva infosüsteemi parandamiseks. See summa korjati kokku koguni 20 töös olema teise arendustöö eelarvest (nimekiri artikli lõpus).

Kuid need on tehtud vaid mahus, mis on vajalikud uute teenuste ja hindamisega seonduva käivitamiseks. Näiteks võimaldab arendus edastada töötukassale sotsiaalkindlustusameti andmeid erihoolekandeteenuse osutamise kohta ning töövõimetuspensioni maksmise lõpetamise kohta.

Nüüdseks ollakse seisus, kus 2017. aasta riigieelarvest planeeritud summaga on SKAIS 2 kogueelarve juba 8,6 miljonit, ehk siis juba 1,5 miljonit üle algselt planeeritu. Kuid projekti valmimine lükkub üha kaugemasse tulevikku ning tingivas kõneviisis vastused jätkuvad nii tellijalt kui täitjalt.

Poolteist aastat üle tähtaja

«Olemasoleva SKAIS2 raamlepingu lõpp on 31.07.2018,» tunnistas Postimehele SKAIS2 projektijuhi Arvidas Matšenas sotsiaalkindlustusametist. Kui veidi täpsemaks minna, siis perehüvitise arendused peaksid uute plaanide kohaselt valmima 31.12.2017 ja pensioneid haldav süsteem 1. juunil 2018.

Ehk siis: uue infosüsteemi puhul võeti eesmärgiks, et töövõimereformi ja uue elatisabi süsteemiga seotud arendused valmiksid esimeses järgus.

«Uue infosüsteemi edasiste arenduste puhul on plaan välja arendada peretoetuste blokk, seejärel pensioni blokk ning väiksemad muudatused seejärel või paralleelselt, seda hinnatakse tööde planeerimisel jooksvalt,» ütles Matšenas.