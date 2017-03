See jubin võib kosmoselaevad tuhat korda kiiremaks muuta

Meie praeguse kosmosetehnika abil võtaks lend Maast 4,37 valgusaasta kaugusel asuva Alfa Centaurini aega vähemalt 19 000 aastat. StarChipid võiksid selle vahemaa katta aga vaid 20 aastaga. Kohale jõudes teeksid need minilaevad fotosid ja koguksid andmeid, mille saadaksid Maa poole teele laserkiire abil edastatavate optiliste signaalidena.

Seesama laserkahur, mis Maalt kosmoselaevadele hoogu andis, oleks oma peeglisüsteemi abil suuteline ka kaugelt lähtuvat nõrka lasersignaali vastu võtma, eriti kui tuhanded StarChipid oma väikeste laserite jõu ühendavad.

Kirjeldatud projekt on osa suuremast kosmoseprogrammist Breakthrough Initiatives, mida alustati 2015. aastal.

Lisaks kuulub programmi veel Breakthrough Listen, mille käigus jälgitakse miljonit Maa naabruses asuvat tähte ning sadakonda Linnutee naabruses olevat galaktikat, et tabada võimalike tehniliselt arenenud tsivilisatsioonide omavahelist kommunikatsiooni.

Kolmas ettevõtmine Breakthrough Message keskendub aga süvakosmosesse saadetava digitaalse sõnumi koostamisele, püüdes leida selleks kõige sobivama sisu ja tehnilise lahenduse.

Projekt Breakthrough Starshot on märksa ambitsioonikam kui paljud teised samalaadsed algatused. Keegi ei tea, kas seda on võimalik kunagi ellu viia, projekti edu sõltub suurel määral tehnoloogia edasisest arengust.

Praegu ettevõtmisele aluse pannud meeskond usub, et kosmoselaevade prototüüpide väljatöötamiseks kulub 20-30 aastat.

Loe pikemalt loe märtsikuu Imelisest Teadusest.