Lätlased tegid mobiiltelefoni ... ja see töötab!

Jah, lätlastel on oma mobiil, juba aastaid. Ja ometi on see tegelikult suur uudis paljudele meist täiesti teadmata. Iga lapski teab Samsungist, iPhone’ist, vist isegi Huaweist. Kui öelda aga mööda jalutavatele kolleegidele, et «näe, vaata: Läti mobiil, nimeks Just5 ja mudeliks Freedom», siis on kulmud kerged imestusest kaarduma.

Tegelikust ka umbusust. Näitan neile, et Facebook avaneb, ekraanivaated vahelduvad, pilt Toompealt...

Vaade Tallinnale mobiiltelefoni Just5 kaamera läbi / Testfoto

... näitab täiesti selgelt eristatavaid maju. «Palju maksab?» on järgmine kõhklev küsimus. «Vähe, alla 150,» - ja huvi kasvab veelgi.

Nägin telefoni nädala eest täiesti juhuslikult müügil Tele2 veebipoes, kiri «Uus» küljes. Küsisin proovida ja sain kohe. Roosa ja puha, avalikus kohas ei julgenud eriti väja võtta, aga olevat ka teisi toone, mustki olemas.

Viis päeva on mul see telefon nüüd igapäevane kaaslane olnud ja pean üldse mitte läbi huumoriprisma tunnustusega tõdema: see telefon töötab ja hästi töötab kurinahk. Selle raha eest (vist veidi üle saja euro ta maksab) saab selle seadme puhul telefoni küll ja veel.

Lühidalt kokku võttes: esimeseks ja teiseks telefoniks lapsele, või miks mitte ka vähenõudlikule tavakasutajale igati sobiv ja toimiv seade. Samsungi sama klassi seadmetele teeb raudselt silmad ette.

Mis mulle siis selle telefni puhul meeldis? See on kerge (vaid 137g), selle aku peab vastu vähemalt kaks ööpäeva, see on parajalt väikese ekraanimõõduga (5 tolli), selle ekraan on täiesti normaalse kvaliteediga (LG IPS), selle protsessor ja muutmälu on piisavad, et enam-vähem normaalselt protsesse jooksutada.

Ka 13 MP põhikaamera on küll väga aeglane tegutsema (nii avanema kui fokusseerima, aga teeb täiesti rahuldava kvaliteediga fotosid. Lisaks on seadmel vahetatav aku. (Ma loodan, et Tele2-s nüüd keegi seda osa ei loe, aga telefon elas vähemagi kriimustuse ja täkketa ka ühe kõrgema kaarega kukkumise üle.) Kumer tagakülg sulandub ka kenasti kätte.

Kas videot kannatab ekraanilt vaadata, küsite? Jah, ülihästi. Panin nädalavahetuselgi ETV äpi tööle ja vaatasin Lahti MM-i teatesprindi skandaalse finaali otseülekannet - ei hakkinud kordagi, väga hea ja terav pilt oli, andmeside ka toimis.

Seega jah, soovitan. Hea telefon, hinda väärt. Veidi aeglaseks jääb ja ja kindlasti on vaja osta ka mälukaart juurde (8 GB on selgelt vähe kõigi hädavajalike äppide, fotode ja videote mahutamiseks), aga see ei kõiguta üldist hinnangut. Julgelt poodi!

Isegi see mitte, et lätlased omavad vaid selle telefoni brändiõigusi ja disainivad seda ning tootmine ja kokkupanek käib reaalselt ikka Hiinas – nagu näiteks poolakate MyPhone, rootslaste Doro ja soomlaste Nokia (mida pannakse siiski kokku Vietnamis, mitte Hiinas).

Veidi ajaloost ka. Esimene klahvidega Just5 ilmus lettidele juba aastal 2009 ning aastal 2013. Ilmus müügile esimene nutietelefon Just5 Spacer. Täpselt aasta tagasi sai valmis kõnealune mudel Freedom.