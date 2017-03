Kõikjal Eestis on tänasest lubatud isejuhtivate autode testimine

«Me näeme, et Eestil on väikeriigina ja avatud suhtumisega uutesse tehnoloogiatesse võimalik olla väga hea koostööpartner suurtele tehnoloogiaettevõtetele. Ja seda mitte niivõrd tehnaloogia katsetamiseks kui selle tehnoloogia ja teenuste rakendamisel reaalsele ellu,» ütles ekspertkomisjoni juht Pirko Konsa.

Esimesed isejuhtivad sõidukid asuvad reaalselt Eestis testidesse alates 1. juulist Tallinnas, mil Viru ringilt hakkavad seoses Euroopa Nõukogu eesisutumisega Kultuurikatlasse regulaarselt sõitma kaks isejuhtivat bussi.

Riigikantselei nõuniku Marten Kaevatsi sõnul vaatasid ametkonnad liiklusseadusele otsa ja jõudsid järeldusele, et isejuhtivate autode testimiseks pole vaja seda muuta. Ainsaks tingimuseks on see, et juht peab olemas olema.

«Maanteeamet, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, politsei ja justiitsministeerium jõudsid järeldusel, et sel tingimusel on kõik teostatav. Oluline on veel see, et lubatud on ka isejuhtivate sõidukite kaugjuhtimine – juht ei pea füüiliselt sõidukis viibima,» rõhutas Kaevats.

Uudis on täiendamisel