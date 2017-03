Tavalisest linnamaasturist eristub Discovery Sport paindliku funktsioonide rohkusega, olles seni Land Roveri kõige mitmekülgsem ja kompaktne linnamaastur.

Ühtemoodi kergelt täidab ta sõitjate soove, olgu selleks vajadus rohkem inimesi autos sõidutada või muutuda tõeliseks matkaautoks koos avara pagasiruumiga. Tänu liigutatavale teisele reale, saab reguleerida samasuguse jalaruumi, nagu on Range Roveris. Teise istmerea jalgade ruum on puusakõrguselt arvestatuna maagilised 999 millimeetrit, andes suurepärase salongimugavuse pikkade vahemaade läbimiseks.

Istmete valikuga 5 + 2 annab Sport mudel võimaluse istekohti lisada. Masina kolmas rida võimaldab ruumi kohandada pagasi või istekohtade vajaduse järgi. Tagumisele, kolmandale istmereale lisatud 16 sentimeetrit lisaruumi tagavad sõitjatele mugava istumise ja piisava jalgade ruumi. Vaatamata mahutavuse suurenemisele on uus Sport keskkonnasäästlikum kui tavapärased viieistmelised linnamaasturid.

Ainulaadselt kujundatud

Tegemist on moodsa ja eesmärgipärase sõidukiga, millel sihvakas ning kompaktne kere annab hästi edasi maasikuauto jõulist liikuvust. Masina äratuntav siluett ja kaunilt vormitud pinnad loovad kasutajale rahulolu ning hea enesetunde. Viimistletud tulemus jätkub salongis, kus vertikaalseid ja horisontaalseid jooni täiendavad puhtad pinnad, hästi välja mängitud viimistluselemendid ja kvaliteetne nahk polstritel. Tunnustust väärib välis- ja sisekujunduse harmoonia, mis järgib Discoveri kujunduspõhimõtteid. Valides disainipaketi Black Pack on võimalik masinale lisada pisidetailide ning tõmmata vaataja tähelepanu katusele, iluvõrele, poritiiva tuulutusavadele, peeglikorpustele, märgistele ja ratastele.

Tõelise maastikuauto heaks funktsioneerimise aluseks on sõiduki hea mahutavus ja võime läbida raskeid teeolusid. Neile kahele suurele nõudmisele on Discovery Sport valmis pakkuma suurepäraseid näitajaid. Istmete arvu kergelt muutmine tagab pagasiruumi suurema mahutavuse, mis on ideaalne pika või mahuka pagasi korral. Kahekohalise sõiduki pagasiruumi maksimum põranda pikkuseks on 1887 millimeetrit. Isegi viiekohalise sõiduki panipaigad on muljetavaldava suurusega - 34.65 liitrit. Hea on tõdeda, et külluslikud ja hoolikalt läbimõeldud salongi panipaigad toetavad kiiret elustiili.

Olenemata pinnasest

Discovery Sport paistab silma meisterlikkusega nii maanteel kui maastikul. Masin on tulvil funktsioone, mis muudavad sõitmise tõsiselt meeldivaks. Valikuliste sõidusüsteemide hulka kuuluvad aktiivne jõuülekanne*, pöördemomendi vektoriseerimine pidurdamisel ja aktiivvedrustus Adaptive Dynamics koos süsteemiga MagneRide TM* tagavad ülimalt stabiilse sõidukogemuse ja teel püsimise. Maastikul sõiduks saab valida Terrain Response süsteemis erinevate pinnakatete: muru, kruusa ja lume ning muda, roobaste ja liivase pinnase vahel. Süsteem tagab masina stabiilsuse ja sõiduk on täielikult juhi kontrolli all ka keerukates oludes. Erinevad stabiilsussüsteemid parandavad haarduvust, vähendades mootori pöördemomenti gaasi ja piduri optimeerimise kaudu.

Kõike hõlmav nähtavus

Puuteekraanil on saadaval lisafunktsioon, mis võimaldab kasutada 360 kraadist kaamerasüsteemi, kuvades juhile pea 360 kraadise vaate. Kaamerasüsteemist on abi parkimisele, olles täiuslik abimees keerulisemate sõiduolukordade korral, näiteks paadi või matkamaja pukseerimisel. Süsteem suudab võimaldab samaaegselt kuvada eri vaateid või suumida ja jälgida esemeid ning nurki, mis jäävad tavaliselt allapoole juhi vaatevälja.

*Saadaval ainult viieistmelistel sõidukitel