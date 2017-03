Video: uus robot suudab põrgates läbida kõikvõimalikke maastikke

«Hetkel vaatame mehitamata maismaasõidukite turu väikeste ja keskmise suurusega robotite segmenti. Meie robot suudab lastina kanda tüüpilisi sensoreid, nii et põhimõtteliselt on tegemist mobiilse sensori platvormiga,» kirjeldas oma toodet Popular Science’ile Ghost Roboticsi juht Jiren Parikh.

Muu hulgas paistab robot silma oma liikumispõhimõttega – enamik seni näiteks Marsi keerukatel maastikel liikumiseks mõeldud tehnilistest lahendustest kasutavad liikumiseks rattaid. Ghost Roboticsi masin kõnnib aga neljal jalal, mistõttu on inseneride sõnul oluliselt väiksem tõenäosus, et see näiteks liiva sisse kinni jääks.

Lisaks tavalisele kõndimisele suudab väike Minitauri-nimeline robot ka ennast madalate takistuste alt läbi ronimiseks kokku tõmmata, takistustest üle hüpata või madalamaid seinu mööda üles ronida.

Mõistagi on sellisel robotil rohkelt militaarrakendusi, kuid lisaks sellele näeb Parikh võimalusena ka päästetöid ja kadunud inimeste otsinguid.

Vaata Minitauri võimete demonstratsiooni firma avaldatud videost: