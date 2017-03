Kurikuulsat veebikaubamaja Crazydeal ähvardab kriminaalmenetlus

«Tarbijakaitseamet on tarbijate muredest teadlik. Seetõttu oleme Crazydeal Group OÜ-d korduvalt hoiatanud, alustanud nii haldus- kui väärteomenetluse, pöördunud ka politsei- ja piirivalveameti poole, kuna selles olukorras võib olla tegemist ettevõtja pahatahtlikkusega,» selgitas Postimehele olukorda tarbijakaitseameti esindaja Pille Kalda.

Just tarbiajakaitse on see, kelle käed ettevõtte korralekutsumiseks jäid lõpuks nii lühikeseks, et viimase sammuna otsustati pöörduda avaldusega politseisse.

«Avaldus laekus politseisse loetud päevad tagasi ja hetkel on see läbivaatamisel,» ütles politsei- ja piirivalveameti esindaja Marie Aava. Tema sõnul otsustab nüüd politsei koostöös prokuratuuriga seaduses ette nähtud tähtaja jooksul, kas on alust kriminaalmenetlust alustada.

Tarbijakaitseamet pani jaanuaris Crazydeal Group OÜ e-poed musta nimekirja, et hoiatada tarbijaid probleemide eest, mis kauplejaga olid tekkinud. Alates eelmise aasta teisest poolest ehk ajast, mil veebilehte www.crazydeal.ee haldab Crazydeal Group, on tarbijail olnud probleeme veebipoest kauba saamisega ning lepingust taganemisel raha tagasi saamisega.

Kuu aja eest oli tarbijakaitseametisse pöördunud üle 400 tarbija, ligemale pooled neist pöördusid ametisse pärast kaupleja musta nimekirja lisamist.

Ent mustas nimekirjas olev Crazydeal jätkas aktiivse müügitööga ka pärast musta nimekirja sattumist ja teeb seda siiamaani. «Kaup homme kätte» sõnum ilutseb pea iga esilehe kuumema kuulutuse juures. Kahe päeva eest oli portaal kõigis kolmes Balti riigis ajutiselt suletud.

Postimees pakkus e-kirja teel kaks päeva tagasi võimalust olukorda selgitada ka Crazydeali juhile Keit Piibemannile, kuid artikli avaldamise hetkeks polnud sellele vastust laekunud.

Varem on ta väitnud, et tarbijakaitseameti teavitused on ettevõtet kahjustanud, mistõttu on meeskond päringute koormuse all ja peab mitu tellimust ringi tegema, kui kliendid neist loobuda soovivad.

«See on meie töökoormust ja tellimuste haldamist hüppeliselt tõstnud – sellest tulenevalt võtab ka klientidega suhtlemise protsess varasemast rohkem aega. Ehk kui amet jätkab oma senist käitumist, kahjustab ta tegelikult ettevõtlusvabadust, võttes enda kätte otsustuse, milline ettevõte saab ja võib tegutseda ning milline mitte,» nentis Piibemann 17. veebruaril.

Ta selgitas, et olukorrale on püütud siiski lahendus leida ning kärbitud näiteks ettevõtte opereerimise kulusid.

«Klientidel ega koostööpartneritel pole tegelikult põhjust muretseda, sest täidame lubatud kohustused. Küll aga palume vabandust tekkinud ebamugavuste ja viivituste pärast,» ütles ta, avaldades lootust, et kui meediakära vaibub, taastub ka tavapärane kliendisuhtluse protsess ja selleks kuluv aeg.

Päringute ülekoormuse tõttu suleti toona ajutiselt ka kliendiinfotelefon.

17. veebruaril, ehk samal päeval Piibemanni kommentaariga, on tarbijakaitseamet teinud aga Crazydealile ettekirjutuse, milles juhtis tähelepanu õigusrikkumisele järgnevatel asjaoludel:

1. Tarbijate eksitamine kohaletoimetamise tingimuste esitamisel ebaõigelt või arusaamatult, st veebilehel pakutakse tooteid, mille tarnetähtaeg jääb eelmisesse aastasse (seega tarnimise objektiivne võimatus);

2. Lepingust taganemisel tarbijatele nende poolt tasutud summa tagastamata jätmine seaduses sätestatud 14 päeva jooksul. Crazydeal Group OÜ kinnitab tarbijale lubadust tagastada raha tema enda poolt saadetud kinnituses tellimuse tühistamise kohta ja samuti avaldab teabe ka oma veebilehel https://www.crazydeal.ee/info/kkk korduma kippuvate küsimuste rubriigi punktis 3, kuid tegelikult paljudel juhtudel seda kohustust ei täida;

3. Valeandmete esitamine kauba kättesaadavuse kohta olukorras, kus tarbijate poolt tellitud kauba tarnimise asemel tühistab kaupleja omaalgatuslikult tellimuse;

4. Tarbijate eksitamine veebilehel www.crazydeal.ee ostes saavutatava hinnavõidu kohta. Veebilehe pakkumistest nähtub, et toodet pakutakse müügis tavapärasest madalama hinnaga, kuid puudub info piiritletud aja kohta, millal toimub kauba soodushinnaga müük;

5. Tarbijate eksitamine veebilehel www.crazydeal.ee ostukorvi juures märgisega «CrazyDeal garantii», millest ei selgu, milliseid lisandväärtuseid garantii tarbijatele täiendavalt annab ehk mil viisil on tarbijale pakutav garantiiline kaitse soodsam seadusega ettenähtust, kuivõrd konkreetse garantii raames pakutakse kliendile raha tagasi, kui toode või teenus ei vasta voucher'is kirjeldatule, mis on vältimatult tarbija seadusest tulenev õigus ning seda ei ole võimalik kauplejal pakkuda täiendava lisandväärtusena.