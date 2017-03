Eesti startup pääses Euroopa esimesse küberkaitse kiirendisse

«Me oleme esimene Eesti meeskond, kes sellel osaleb,» ütles Postimehele TitanGridi üks asutajaid Gerhard Villem Postimehele.

CyLon (Cyber London) on üks kahest küberkaitse kiirendist maailmas ning ainuke omanäoline Euroopas. Teine küberkaitse valdkonnale spetsialiseeruv kiirendi asub Iisraelis. CyLon on seni «kiirendanud» 31 alustavat ettevõtet ning tavaliselt on igas programmis umbkaudu kuus kaheksast startupist lisainvesteeringuid kaasanud.

Programm toimub juba viiendat korda ning sellel aastal on valitud startupide hulgas esimest korda ajaloos ka Eesti startup.

TitanGrid sündis TTÜ-s ning tegeleb küberkurjategijate luuretöö takistamise ja rünnakute ennetamisega. Ideeks on kasutad küberkurjategijate tööriistu, et teha kindlaks mida häkkerid ettevõtete ja nende töötajate kohta teavad. Seejärel, analüüsides küberkurjategijate meetodeid, aitab TitanGrid ettevõtetel oma inimesi paremini kaitsta.

Hea näide küberrünnakust on Yahoo andmeleke, mille käigus varastati tohutus koguses isiklikke andmeid (1.5 miljardi isiku andmed). Selle lekke põhjuseks oli ühe töötaja poolt tehtud vale klikk e-mailis. Sellest piisas, et maailmatasemel ettevõte põlvili suruda. TitanGrid tegeleb selliste rünnakute ennetamisega, vähendades häkkeritele vajalikku informatsiooni internetis ja harides töötajaid.

«Privaatsus on tänapäeval väga oluline aspekt meie ühiskonnas ning koos sotsiaalmeedia populaarsuse kasvuga on see muutunud aina suuremaks murekohaks. Esialgu võib tunduda, et see pole oluline,» sõnas Villem.

Reaalsus on tema sõnul see, et küberkurjategijad nopivad väikseid infokilde erinevatest kanalitest ning seejärel liimivad selle kokku üheks väga detailseks pildiks.

«Kui anname häkkeritele vähem pusletükke millega mängida, siis kukuvad nad suurema tõenäosusega läbi,» TitanGridi tegevjuht Aleks Koha.

TitanGrid on huvi saanud nii USAst, UKst, Singapurist kui Araabia Ühendemiraatidest. «Meil on ka juba mõned kliendid, kuid me ei saa kindlad olla kas oleme rünnakuid otseselt tõrjunud, küll aga saame kindlad olla, et meie klientide üldine turvalisuse tase on tõusnud läbi oluliste andmete vähendamise ja töötajate teadlikuse tõstmise,» ütles Gerhard Villem.