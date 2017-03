Fotod: Egiptuses avastati muistset šamanismi kujutavad kivisse raiutud pildid

Qubbet el-Hawa ehk Tuulemägi. / David Sabel

Teadlased arvavad, et tegemist võib olla olulise lüliga neoliitilise ja muistse Egiptuse kultuuri vahel. Sellist arvamust näib jagavat ka Egiptuse antiigiminister, kes andis teadlastele avastuse eest Egiptuse kümne olulisema arheoloogilise avastuse tiitli.

Avastus pärineb kuulsalt Qubbet el-Hawa mäelt ehk Tuultemäelt, millelt on viimase 100 aasta jooksul leitud enam kui 80 matmispaika. On teada, et ligi 5000 aastat tagasi oli lähedalasuv Elephantine’i linn oluline kaubasõlm ning Tuultemägi sellega kaasnev nekropol.

Kivisse tahutud kujutised Tuulemäel. / David Sabel

Uus avastus näitab aga mäe sootuks uut külge. Nimelt avastas rahvusvaheline uurimisrühm kiviplaadi, mis pärineb koguni aastast 4000 eKr.

Mõnede kujutiste puhul saab juba nende stiili poolest aru, et tegemist on Egiptuse kunstiga, teised näivad aga olevat varasemad ja pärinevat ajast enne Egiptuse kultuuri välja kujunemist.

Esialgu näevad kivitäkked koolitamata silmale üsnagi ebamäärased välja. Foto:f David Sabel

Aastatuhandeid kestnud kulumise tõttu on kivisse täksitud jäljed praeguseks vaevunähtavad ja nii saab nendega kujutatud stseenidest aimu vaid arvutitöötluse abiga. Lähemal uurimisel selgus, et piltidel on vibuga kütt, tõstetud kätega tantsiv mees. Nende vahel seisab teadlaste hinnangul jaanalind.

Egiptuse kiviseinalt leitud kujutiselt ilmusid arvutiprogrammi abil kütt, jaanalind ja šamaan. / David Sabel

Teadlaste tõlgendus – jaanalind ja kütt peavad sümboliseerima suurte lindude jahtimist, tantsija aga jahiõnne toovat rituaali. Sellele hinnangule lisab usutavust fakt, et tantsija kannab linnumaksi.

Varem ei ole Egiptuse arheoloogias selliseid jahipidamise ja tantsimise stseene leitud, küll aga on teada mõnesid pilte tantsivatest naisfiguuridest, mis on uue leiuga hämmastavalt sarnased. Seetõttu arvavadki teadlased, et tegemist peab olema ülemineku-etapiga noorema kiviaja ehk neoliitikumi ja muistse Egiptuse kultuuri vahel.