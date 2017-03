Crazydeal ei jäta jonni – teenus pagendati Venemaa serveritele

Tarbijakaitseamet pani juba jaanuaris Crazydeal Group OÜ e-poed musta nimekirja, et hoiatada tarbijaid probleemide eest, mis kauplejaga olid tekkinud. Eelmise nädala lõpus otsustas ettevõtte suhtes väärteomenetluse alustanud amet lõpuks veebimajutuse pakkuja abiga piirata veebilehele crazydeal.ee avalikku ligipääsu.

Algselt lehele avaliku ligipääsu tõkestamisel kuvati lehele teade, et ligipääs on piiratud tarbijakaitseameti menetluse tõttu – nagu kord ette näeb. Peagi see teade aga kadus ning asendus uue sõnumiga, mille kohaselt on käimas hoopis tehnilised tööd ja peagi veebipood taas veelgi parema kujundusega avatakse. Kuidas see võimalik on?

«Pärast seda on Crazydeal Group OÜ veebilehe majutuse kolinud Eestist Venemaa serverisse,» selgitas täna Postimehele ameti pressiesindaja Pille Kalda.

Crazydeal'i portaali nimeserverid on asuvad nüüd Venemaal / internet.ee

Kuid tarbijakaitseamet jätkab menetlust. «Crazydeal Group OÜ ei ole seni täitnud ettekirjutusi ning arvestades seni toimunut ei saa välistada kaupleja poolt edasisi manipulatsioone Crazydeali kaubamärgi, e-poe või muuga. Seega tasub olla tähelepanelik, kas ja millises vormis Crazydeal Group OÜ püüab oma tegevust jätkata,» hoiatas Kalda.

Tema sõnul on tarbijakaitseameti eesmärk peatada edasine tarbijate majandushuvide kahjustumine ja seetõttu oli oluline ka tõkestada avalik ligipääs veebipoele

10. märtsil tegi tarbijakaitseamet politsei- ja piirivalveametile ka süüteoteate Crazydeal Group OÜ kohta.

Tänaseks on tarbijakaitseametisse pöördunud 703 tarbijat, kes on tellinud kaupa crazydeal.ee veebipoest ja kelle ees kaupleja ei täida oma kohustusi.