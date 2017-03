Briti saadik Eesti idufirmadele: looge meil töökohti ja me ei ka kao pärast Brexitit kuhugi

Theresa Bubbeari sõul tähendabBrexit küll lahkumist Euroopa Liidust, kuid mitte Euroopast. «Ühendkuningriigid jäävad alati Euroopasse ning ettevõtlikud inimesed ja ettevõtted, mis loovad lisandväärtusega tooteid, on alati oodatud,» sõnas suursaadik.

«Suuremas osas jääb kõik endiseks, ka pärast Brexitit. Pärast Euroopa Liidust lahkumist jääb Suurbritannia endiselt avatuks välisettevõtetele ning sealsed võimalused ei kao kuhugi,» kinnitas suursaadik iduettevõtet Nevercode külastades. «Teistele eeskujuks olevad ettevõtted nagu Nevercode, mis rajavad töökohti ja loovad lisandväärtust, on Suurbritannias alati teretulnud.»

Bubbear külastas 24. märtsil Tartus iduettevõtet Nevercode, mis 2017 jaanuaris avas oma peakontori Suurbritannias. Nevercode’i põhitegevus on tarkvaraarendajate varustamine tööriistadega, mis tulevikus võimaldavad tehisintellekti abil luua inimvigadest vaba tarkvara.

Ettevõtte tegevjuht Triin Kask märkis pärast kohtumist, et ajal, mil tehisintellekt ning iseõppivad masinad saavad uute tehnoloogiliste lahenduste aluseks, on Suurbritannia valitsus kinnitanud jätkuvat toetust tehisintellekti uuringuteks.

Ekspertide hinnangul võiks tehintelligentsed lahrndused toota aastaks 2035 Ühendkuningriigile majanduslikku tulu 654 miljardi naela väärtuses.

Suurbritannia ja eeskätt London on kujunenud tehisintellekti arendamises maailma juhtivaks liidriks ning seda on märganud ka USA ettevõttehiiud nagu HP, Google, Microsoft ja Apple, kes on asunud hoogsalt üle ostma Suurbritannias alguse saanud tehisintellekti ja masinõppe iduettevõtteid nagu Autonomy, DeepMind, SwiftKey ja VocalIQ.

«London on tehisintellekti arendavatele ettevõtetele ideaalne kasvulava ja me soovime olla selliste ettevõtete lähedal. Seal on olemas vajalikud eksperdid, teadusasutused ning eeskujud. Tuleviku visiooni ja potentsiaali mõistavad ka Nevercode’i investeerivad Londoni investorid ning see annab meile veel rohkem kindlustunnet, et Suurbritannia on just see koht, kus me peame olema,» ütles Triin Kask.