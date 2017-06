E3 2017: Elektroonikamessi kõige suuremad uudised

ELECTRONIC ARTS

EA tutvustas (nagu ta teeb seda igal aastal) enda erinevaid spordimänge, millest kaks (FIFA 18 ja Madden NFL 18) saavad ka päris looga üksikmängukampaaniad. Samuti tutvustati sel aastal ilmuva Star Wars Battlefront 2 mitmikmängu, uut Need for Speed Paybacki ning kuulutati välja uhiuus koostöömäng A Way Out. Mass Effecti seeria poolest tuntud Bioware näitas esmakordselt ka enda uut mängu, mis kannab nime Anthem.

MICROSOFT

Microsofti suurimaks uudiseks oli oma uue konsooli (mis on seni ühtlasi ka maailma võimsaim) Xbox One X paljastus. Esimesed mängud, mis sel sügisel ilmuva masina võimekust hakkavad näitama, on automäng Forza Motorsport 7 ning avatud maailmaga märul Crackdown 3. Järgmisel aastal on oodata pika ajalooga mängustuudio Rare uut piraadiseiklust Sea of Thieves, millalgi peaks ilmuma ka Ori and the Will of the Wisps. Samuti kuulutati Microsofti pressikonverentsil välja muudelgi platvormidel ilmuvad uus Metro Exodus ja Life is Strange: Before the Storm, tutvustati Middle-Earth: Shadow of Wari humoorikat orki, räägiti Minecraftist ning ühisest mängimisest erinevatel platvormidel. Tagatipuks saab peagi Xbox One'i peal mängida kõige esimese Xboxi mänge, samuti jõuab nende konsoolile hetkel PC peal populaarsust nautiv PlayerUnknown's Battlegrounds. Konverentsi lõpus näidati varem EA poolt avaldatud Anthemi pikemat tutvustust.

BETHESDA

Bethesda ei suutnud enda pressikonverentsil üllatusi pakkuda, eelkõige seetõttu, et suuremad uudised lekkisid juba enne üritust. Seetõttu ei omanud õudusmängu The Evil Within 2 ega tulistamismäruli Wolfenstein II: The New Colossus väljakuulutamised sellist pauku nagu loodeti. Samuti kuulutati välja eraldiseisev lisaosa Dishonoredile, mis kannab nime Death of the Outsider. Eelmisel aastal välja kuulutatud VR-versioonid Doomist ja Fallout 4-st said aga esimesed mänguvideod.

UBISOFT

Ubisoft alustas oma pressikonverentsi erilise külalisega. Selleks oli legendaarne Jaapani mänguarendaja ning Super Mario looja Shigeru Miyamoto, kellega koos teatati kahe kompanii koostööl valmivast strateegiamängust Mario+Rabbids Kingdom Battle. Muidugi ei puudunud ürituselt juba varem välja kuulutatud võidusõidumäng The Crew 2, aastaselt pausilt tagasi tulev Assassin's Creed Origins ning vastuoluline tulistamismäng Far Cry 5. Üllatustena tulid aga merelahinguid võimaldav piraadimäng Skull and Bones ning 15 aastat varjusurmas olnud kultusmängu Beyond Good and Evil teine osa.

SONY

Sony tänavune pressikonverents pakkus vähemal määral üllatusi, sest esitleti samu mänge, mida eelmiselgi aastal. Kohal oli zombimäng Days Gone, God of Wari seeria uus tulemine, David Cage'i järgmine teos Detroit: Become Human, sel kevadel ilmunud Horizon: Zero Dawni lisaepisood ning Unchartedi seeria kõrvalosa. Omamoodi uueks võib pidada Shadow of Colossuse uusversiooni, mida peetakse üheks parimaks videomänguks läbi ajaloo. Konverentsile pani punkti mullu tutvustatud Spider-Mani pikem video.

NINTENDO

Nintendo tutvustas enda uusi mänge üle interneti, selle asemel, et Los Angelesis füüsiliselt lavalaudu okupeerida. Näitamisele tulid seni ilma nimeta uus Kirby ning täpselt samamoodi nime mitte omav Yoshi projekt. Samuti kuulutati hetkel alles arenduses olev Pokemoni mäng Switchile, lisaks ka tervelt kaks erinevat Metroidi mängu, üks 3DSile, teine Nintendo Switchile. Ülekande naelaks oli lustakas Super Mario Odyssey mängututvustus.

