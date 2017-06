Kustuta end internetist vajutades sellele nupule

Nimelt on Rootsi arendajad Wille Dahlbo ja Linus Unnebäck loonud lahenduse aadressil deseat.me, mis võimaldab vaid mõne klikika enda olemasolu kogu internetist minema pühkida.

Veebirakendusse tuleb Google’i või Outlooki kontoga sisse logida ja seejärel skannib see läbi tohutut hulga äppe ja teenuseid, et leida neis kasutajakontosid ja pakkuda võimalust nende kergeks kustutamiseks.

Suurema hulga kontode omanikel on enda eemaldamiseks kulunud siiski ka kuni tund. Samas on see tõenäoliselt kiirem viis internetistressist vabanemiseks ning rahu saavutamiseks.

Allikas: TNW