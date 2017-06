Kultustelefoniks tõusnud OnePlus jõuab lõpuks Eestis müügile

Müügile tuleb täpsemalt tootja värskeim mudel OnePlus 5, mille esmaesitlus toimub alles täna Eesti aja järgi kell 19 ning selle otseülekannet on võimalik vaadata aadressil https://oneplus.net/ee/launch

OnePlus'i peamiseks eripäraks on seadme väga hea tehniline kooslus ja ühtlasi konkurentidega võrreldes madalam hind. Viimane saavutatakse läbi madalate turunduskulude. Seadet oli siiani peamiselt võimalik osta vaid Hiina veebikaubamajade kaudu.

Eelinfo kohaselt on telefon 5,5-tollise Otic AMOLED ekraaniga, tarkvaraplatvormiks on uusim Android 7.1.1, protsessoriks Snapdragon 835 ning mälumahuks kas 64 või 128 GB (RAM on seejuures koguni valikus 6 või 8 GB. Seadmel on duubelkaamera (16+20 MP) ja 8 MP selfie-kaamera. Hinnaks peaks kujunema ligikaudu 500 eurot.

Elisa alustab OnePlus 5 müügiga oma esindustes Eestis teisipäeval, 27. juunil.