Pauk rahakotile: järgmine iPhone võib maksta röögatu summa

Hiljutiste hinnaspekulatsioonide taga on ei keegi muu kui tuntud Apple'i teemadel kirjutaja John Gruber, kes ennustas oma blogis, et 1500 dollarini uus telefon tõenäoliselt ei küündi, kuid 1200 dollarit on üpris tõenäoline alghind. Paremad mudelid hakkavad tema hinnangul maksma 1300 - 1400 dollarit, kirjutab Business Insider.

Gruber pole esimene, kes on järgmisele iPhonele taolise hinnasildi pannud. Sarnasele järeldusele on jõudnud ka mitmed rahvusvahelise finantsettevõtte Credit Suisse analüütikud ja äriajakiri Fast Company.

KGI Securities analüütik Ming-Chi Kuo on spekuleerinud ka selle üle, et tõenäoliselt lastakse uue iPhone'i kõrvalt välja ka kaks odavamat telefoni. Need seadmed oleks rohkem nagu iPhone 7 ja iphone 7 Plus ja maksaks kusagil 700 - 1000 dollarit.

Samal arvamusel paistab olevat ka Gruber, kelle sõnul peab Apple nõudlusele vastamiseks tootma kümneid miljoneid telefone, mis omakorda tähendab, et neisse ei saa lisada kõige kõrgtehnoloogilisemaid vidinaid. Neid ei saa lihtsalt nii suurtes kogustes toota.

Odavamate telefonide olemasolu aitaks vastata nõudlusele ja võimaldaks samal ajal luua kallima telefoni, kuhu saaks sisse panna kõik, mida Apple soovib. Apple ei tulistaks omale jalga, luues ainult ühe väga kalli telefoni, arvab Gruber.

Kes tahavad aga tõelist järgmise generatsiooni iPhonet, peavad hakkama aegsasti raha koguma.