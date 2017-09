Asjatundja: ISISe häkkerid on kehvad koodikirjutajad

«Nad toodavad vigast pahavara ja kergesti lahtimuugitavaid krüpteeritud programme,» ütles Kyle Wilhoit BBC teatel.

Kolme ISISe toodetud ründeprogrammi nimetas ta seejuures kollektiivseks rämpsuks. Võib olla on nad just seetõttu pöördunud oma koodi loomisel avaliku- ja pimeveebi teenuste poole.

Küll aga on ISIS olnud väga oskuslik sotsiaalmeedia ära kasutaja oma sõnumite levitamiseks ja jüngrite värbamiseks.

Wilhoit analüüsis muu hulgas United Cyber Caliphate (UCC) loodud häkkimisvahendeid ning avastas, et need on elementaarseid vigu täis, et loodud salajane meiliprogramm paljastas tegelikult selle kasutajaid ning et UCC häkkimisrakendus polnud võimeline «maha võtma» ühtegi veebi.