Pildid ja video: Elon Musk paljastas uued plaanid Marsi koloniseerimisest

Musk teatas, et plaanib tulevikus panna kõik SpaceX'i ressursid Marsi koloniseerimise alla. Ambitsioonika unistuse rahastamiseks plaanib Musk kanda lõpuks maha kõik praegused SpaceX'i raketid (Falcon 9, Falcon Heavy ja Dragon süstik) ning asendada need ühe universaalse süsteemiga, mis saaks hakkama kõigi vajalike ülesannetega Maa orbiidil ja mujalgi. Ainult ühe süsteemi haldamine hoiaks kokku suure hulga raha.

Mõnevõrra huvitaval kombel saab nimetatud universaalseks platvormiks olema Muski plaanitav Marsi rakett Interplanetary Transport System (ITS), mis muudetakse väiksemaks ja paindlikumaks, et see sobiks rohkem erinevateks otstarveteks. Eelmisel aastal lubatud 42 Raptor mootori asemel saab praeguste plaanide järgi olema uuel kujul ITS-il 31 mootorit.

Musk tahaks, et uus ja väiksem ITS hakkaks lõpuks ainsa raketisüsteemina täitma kõiki SpaceX'i ülesandeid, milleks on praegu peamiselt satelliitide orbiidile viimine. Samuti võiks sellega leiutaja hinnangul toimetada mehitatud kosmosejaamadesse kaupa ja minna isegi Kuule. Enne konverentsi algust postitas Musk Instagrammi visandi ITS-ist tulevases Kuu koloonias. Pildi allkirjaks oli lihtsalt «Moon Base Alpha.»

Muskile omase ambitsioonikusega kuulutas mees välja ka plaani kasutada ITS-i mandritevahelise tsiviiltranspordina (sisuliselt ballistiline rakett). Nimelt tahab Musk vedada reisijaid madalal Maa orbiidil 27 000 kilomeetrit tunnis ühest maailma otsast teise. Tegu oleks kõige kiirema reisimise viisiga, mille inimkond on kunagi leiutanud. Selline rakett viiks näiteks Londonist Dubaisse 29 minutiga. Mis veel, Musk tahab, et see oleks odav (kuidas ta selle saavutab, seda Musk muidugi ei täpsustanud).

Loomulikult oli tal oma ideest näidata ette ka ilus video:

Marsile kohale jõudmises osas polnud Musk oma seniseid plaane eriti muutnud. Küll aga demonstreeris ta visandit sellest, milline võiks tulevane koloonia välja näha.

Kogu Muski kõnet ja presentatsiooni võib näha siit: