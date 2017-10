Pildid: seltskond eestlasi plaanib luua kodumaise elektriauto

Projekti eestvedaja Roman Muljari sõnul on eesmärgiks luua väike, väle ja kerge kolmerattaline linnaauto, millel on vintage disain. «Tahame teha ta hästi äkiliseks ja liikuvaks, sellest ka nimi Nobe,» ütles Muljar Postimehele. Disain tuli Muljari armastusest 50–70-ndate nn käsitööautode vastu. Kolmerattalise elektriauto idee on juba leidnud kajastust ka välismeedias, kus eestlaste projektist kirjutas tuntud autoväljaanne Jalopnik.

Idee sai mehe sõnul alguse 10 aastat tagasi kokku pandud kolmerattalisest rollerist, mis tundus kõigile asjaosalistele hästi vinge, kuid Nobe kui selline sündis alles selle aasta alguses. «Saime ühe meeskonnaga kokku, kellega hakkasime teemat arendama, kuid lõpuks leidsime, et see ikkagi niivõrd hea ei ole ja saime seejärel kokku ühe Eesti disaineriga, kes on Renault' juures töötanud. Temaga läks asi käima,» ütles Muljar, lisades, et mainitud disainer veel oma nime avaldada ei soovi.

«Mehaanika poolest teab kõige rohkem kunagi rolleri ehitanud Meelis Merilo, kes tegeleb aku, kontrollerite ja selliste asjadega. Kere ja veermikuga tegeleb Ivo Sults RS Motorspordist,» lisas Muljar.

/ Roman Muljar

Kolmerattalise disaini taga on paljuski ka tõsiasi, et L5E (kolmerattaline mootorsõiduk) kategoorias sertifitseeritud sõidukiga on väikestel tegijatel lihtsam läbi lüüa, sest turvaregulatsioonid pole nii karmid. «Traik'iga on lihtsam löögile saada, kuid teisest küljest annab ta ka teist moodi väiksuse. Neljarattaline väikeauto ongi neljarattaline väikeauto. Kolmerattalise puhul saab vormiga palju rohkem mängida,» leidis Muljar.

Kolmerattalise sõiduki elektrimootorid plaanitakse tellida Hiinast, mis on võtmas maailmas üha juhtivamat positsiooni elektrimootorite tootmises. Nobele on plaanitud kolm veljemootorit võimsusega kokku 45 kw ja mis annaks kusagil 130 km/h tippkiiruse.

Aku saab Muljari sõnul olema aga täiesti kodumaine. «Aku ja kontrollerid ehitame ise. Meelis on varem ehitanud terve rea 10-25 kWh akusid ning tal on see kogemus olemas,» ütles Muljar. 21 kWh aku sõiduulatus saab olema kusagil 160 km, kuid Nobega hakkab käima kaasas ka väike 4 kWh varuaku, mis annab vajadusel 40 km lisasõitu. «Kaasaskantav aku oleks disainitud vintage stiilis nahast kohvriks ja kinnitatud seina külge,» lisas Muljar.

Kaheistmeline sõiduk saab olema talvekindel, kuid kõvakatus on suvel soovi korral eemaldatav. Samuti hakkab autol olema kindalaekaks maskeeritud mediatainment-meelelahutuskuvar.

/ Roman Muljar

Seega kas ja millal võib sellist sõidukit Tallinna tänavatel näha? Muljari sõnul tahetakse praegu osa ettevõttest ära müüa, et saada kokku prototüübi ehitamise fond. Siis saab minna prototüübiga ka investoreid püüdma. Nobe prototüüpi võib hea õnne korral näha Muljari hinnangul järgmise aasta jaanuaris/veebruaris.