Eesti firmajuhte ähvardavad petukirjad on tagasi

Petukiri saadetakse tavaliselt asutuse juhi nimelt raamatupidajale palvega kiiresti tasuda unarusse jäänud arve. Kui kirja saaja sellele vastab, järgnevad ka maksejuhised. Kirjade sisu on tihti lühike ja konkreetne stiilis «kas on võimalik teha kiiresti makse» või «kas saate teha rahvusvahelise pangaülekande täna?»

«Kui varasemalt võis vigase keele tõttu üsna kiiresti aru saada, et tegemist on õngitsuskirjaga, siis täna pingutavad kelmid palju rohkem, et oma eesmärki saavutada ning kirjad tunduvad esmapilgul küllaltki usaldusväärsed. Meile teadaolevalt ei ole ükski ettevõte kahju kannatanud, kuid pikemaid kirjavahetusi arvesaatjaga on siiski esinenud,» ütles toona CERT-EE juht Klaid Mägi.