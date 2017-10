Vene häkkerid varastasid NSA-le kuuluvad ülisalajased andmed

Varastatud dokumendid sisaldasid detailseid andmeid NSA küberkaitse lahendustest ja NSA taktikaid välisriikide arvutivõrkudesse sisse murdmisel, kirjutab The Wall Street Journal. Tundlikud andmed varastati pärast seda, kui üks NSA alltöövõtja pani materjalid oma isiklikku koduarvutisse.

Häkkerid said mitte-turvalisse arvutisse paigutatud failidest teada läbi töövõtja poolt kasutatud Kaspersky antiviiruse, mille loojaks on Vene küberturbe firma Kaspersky Lab. Intsident leidis aset millalgi 2015. aastal, kuid avastati alles 2016. aasta kevadel. Ekspertide hinnangul on tegu ühe viimaste aastate kõige suurima turvariskiga.

Kuna varastatud andmed sisaldasid spionaažiks ja iseenda kaitseks kasutatavate programmide lähtekoode, siis saab Vene valitsus sellest õppida ennast paremini kaitsma ja samas ka teisi riike, muuhulgas USA-d, paremini ründama.

Tegu on esimese teada oleva (või vähemalt avalikuks tulnud) intsidendiga, kus Vene häkkerid kasutasid USA vastu Kaspersky tarkvara. Ettevõttel on Ühendriikides ja Euroopas lai kasutajaskond ning 2016. aasta seisuga üle poole miljardi dollarini ulatuv käive. Küberturbe ettevõte ise nimetas süüdistusi alusetuks laimuks, sest neile pole näidatud mitte mingisuguseid tõendeid.

Kasperskyt on varem süüdistatud sidemetes Vene luurega ja USA võimud on keelanud riigiametitel nende tarkvara kasutamise. Küll aga pole töötajatel keelatud selle kodus kasutamine.

Venemaa pole hetkese seisuga süüdistusi ei omaks võtnud ega ka ümber lükanud.

Kogu asja suhtes on alustatud föderaaljuurdlus ja enamus juhtumi detailidest on salastatud. Kes oli NSA alltöövõtja, miks ta need andmed koju viis ja mis teda selle eest nüüd ees ootab, pole teada. Eelmisel aastal vahistati aga sarnastel asjaoludel üks teine NSA alltöövõtja, Harold Martin, kes viis samuti töölt koju tohututes kogustes salajasi andmeid.

Intsident lisab ainult õli tulle käimas olevale Trumpi Vene sidemete uurimisele, mis üritab välja selgitada, millises ulatuses mõjutasid Kremli heaks töötavad häkkerid USA presidendivalimisi.