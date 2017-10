iOS 11 – kas suur samm Apple’ile või väike samm inimkonnale?

iOS 11 on vaieldamatult üks mastaapsemaid Apple’i iOS-i uuendusi ning nüanssidesse laskumine muudaks selle artikli liiga pikaks. Seega vaatame allpool lähemalt eeskätt põhilisi muudatusi, mida iOS 11 endaga kasutaja jaoks reaalselt kaasa tõi.

Välimus

iOS-i kasutajaliides on nagu teemant, mida Apple kõigi nende aastate jooksul lakkamatult lihvib. Kuigi peale igakordset uuendust on üpris keeruline ette kujutada, kuidas seda veelgi paremaks ja maitsekamaks muuta, siis ometi näib see Apple’il õnnestuvat. Nii on kasutajaliides ka seekord muutunud veelgi minimalistlikumaks, samas jõulisemaks. Ehkki maitse üle ei vaielda, vaid kakeldakse, on mulle see tulemus siiski meelepärane. Muuhulgas on väikese täienduse saanud ka telefoni taustapildid, milledest mitmed on moodsa vikerkaaremotiiviga. Nii saab kasutaja oma hoiakuid näidata ilma selleks sobivaid pilte internetist otsimata. iPadi kasutajaid rõõmustab ilmselt märgatavalt mahukamaks muutunud rakenduste dokk ekraani alaservas. Kui varem asusid seal kasutaja poolt väljavalitud rakendused, siis nüüd saab dokki kohandada nii, et see näitab ka hiljuti kasutatud rakendusi. Minu jaoks meeldiva detailina on dokist kadunud rakenduste nimetused, mis jätab ka visuaalselt puhtama ja kuivema tunde.

Avaekraan

Telefoni (või tahvli) avaekraanil on toimunud ilmselt suurim visuaalne muutus, mis puudutab nii sõnumeid, kui ka kontrollkeskust. Esimestel päevadel oli ilmselt kõige harjumatum, et sõnumite teated hüppavad esile ekraani allosast, kui ekraanil näpuga ülevalt alla viibata.

Väga meeldiv selle eest on uus kontrollkeskus, mis lõpuks ometi on ka kasutaja poolt konfigureeritav. Ehkki valikuvõimalused pole esialgu kuigi suured, siis avab see nö ukse kontrollkeskuse edasisele ja loodetavasti märksa võimalusterohkemale isikupärastamisele. 3D Touch aga lisab kontrollkeskusele omakorda veelgi kuhjaga funktsionaalsust. Nii saab 3D Touchi abil näiteks reguleerida taskulambi eredust.

Failihaldur

Minu isiklik lemmik, Files-rakendus, mis koondab ühe katuse alla kõik kasutaja pilveteenused nagu Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box. Eriti tore, et igasse pilveteenusesse võib lisada põhimõtteliselt lugemata arvu kasutajakontosid. See on rakendus, mis oleks pidanud iOS-is olema juba algusest peale.

