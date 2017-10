Idufirma lubab 2022. aastaks hübriidlennukeid

Ettevõte esitles neljapäeval oma plaani luua 12-kohaline hübriidmootoriga reisilennuk, mis oleks esimene omataoline maailmas. Nimelt pole mitte ükski senine reisilennuk kasutanud elektrimootorit. Lendamine nõuab tohututes kogustes energiat ning praegune akutehnoloogia ei suuda pakkuda õhkutõusmiseks vajalikku võimsuse ja kaalu suhet.

Enamus eksperte prognoosivad, et selline akutehnoloogia võib olla veel aastakümnete kaugusel, mis muudab aga Zunumi lubaduse tuua 2022. aastaks turule hübriidmootoriga lennuk äärmiselt riskantseks. Ettevõte ise paistab aga uskuvat, et nad on selleks võimelised. Teisisõnu: nad panustavad akude kiirele arengude.

Plaanitava õhusõiduki lennuulatus saab Zunumi hinnangul olema esialgu kusagil 1100 kilomeetrit. 2030. aastaks plaanitakse pikendada see kusagil 1600 kilomeetri peale. Tegu saab olema lühimaa lennukitega, mida Zunum tahaks näha lendamas erinevate USA suurlinnade vahet. Eesmärgiks on muuta regionaalsed reisid odavamaks ja keskkonnasäästlikumaks.

Zunumi lennukid võiks ettevõtte sõnul puhuda taas elu sisse väikestele lennujaamadele ja lühematele lennuradadele. Lennuk vajaks kusagil 670 meetri pikkust õhkutõusurada. Idufirma usub, et suudab viia opereerimiskulud kuni 260 dollarini tunnis ja vähendada müra ja heitgaaside taset kuni 80 protsenti. Üks pilet võiks maksta 120 - 140 dollarit.

Allikas: The Verge