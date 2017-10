Uberil on ligipääs iPhone'i salauksele, mis lubab salvestada isiklikke andmeid

Uberi rakendus ei teavita kliente taolisest ligipääsust ja nii ei saa tavakasutaja sellest ka mitte mingit moodi teada, kirjutab Business Insider. Hetkel puuduvad tõendid, et Uber oleks nimetatud salaust ja eri-funktsionaalsust kasutanud. Küll aga ei aita see sugugi kaasa Uberi vastuolulisele mainele, sest ettevõte on juba niigi mitmetes riikides politsei uurimise all seoses erinevate äripraktikate rikkumisega.

Uber ise kinnitas, et kood pole kasutusel ning tegu on varasema jäänukiga Apple Watch'ile mõeldud rakendusest, mis renderdas iPhone'le kaarte. iOS'i ekspertide seas on see pannud aga häirekellad helisema. Teadaolevalt ei ole Apple mitte ühegi teise ettevõttega selliseid funktsionaalsusi jaganud.

«iPhone ei suutnud varem Uberi rakenuse kaarte korralikult renderdada ning selle pärast andis Apple meile ligipääsu,» ütles Uberi esindaja Melanie Ensign.«Hiljem vajadus selle järgi kadus ja pärast seda me lõpetasime lihtsalt selle kasutamise.»

iOS'i arendajate seas on spekuleeritud, et Apple võis anda tagaukse Uberile selle pärast, et neil oli vaja 2015. aastal laval Apple Watchi koos Uberi rakendusega demonstreerida, kuna kell tuli koos Uberi rakendusega.

Tegu pole sugugi esimese korraga, kus Uber on mobiilirakendustega pahandust teinud. The New York Times kirjutas aprillis, et Uber tegeles individuaalsete iPhone'ide jälitamisega. Uberi toonane juht Travis Kalanick kutsuti pärast intsidendi ilmsiks tulekut Apple'i peakorterisse Tim Cookile endale aru andma. Sellest hoolimata on kaks ettevõtet jätkanud oma eriliselt lähedast suhet.