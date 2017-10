Video: Google toob õhupallidega Puerto Ricosse mobiilsidet

Alphabet tahab katsetada saarel oma 2013. aastal alguse saanud projekti nimega Project Loon, mille eesmärgiks on ühendada raskesti ligipääsetavad kohad interneti ja mobiilsidega läbi päikeseenergial töötavate heeliumõhupallide, mis hõljuks suurtel kõrgustel.

Hetkel pole teada, kui palju õhupalle saarele saadetakse, kuid neid peab olema piisavalt, et koordineerida hädaabi töid, humanitaarabi ja võimaldada inimestele sidet oma lähedastega, veendumaks, et nendega on kõik korras. Alphabet hakkab side edastamisel tegema koostööd kohaliku telekommunikatsiooni firmaga Telefonica.

3,5 miljoni elanikuga saar kaotas viimase orkaani käigus 90 protsendi oma mobiilside mastidest ning praeguse seisuga on 83 protsendi mastidest endiselt töövõimetud. Kogu saare kommunikatsiooni infrastruktuur on sisuliselt varemetes.

Aplhabet on senimaani testinud oma projekti muuhulgas Brasiilias, Indoneesias, Uus-Meremaal, Sri Lankal ja Prantsusmaal.

Puerto Ricole on lubanud oma abikäe osutada ka Elon Musk ja tema Tesla, kes lubavad hakata saart varustama akude ja päikesepaneelidega, et toota elektrit. Musk on lubanud isegi eemaldada selleks ressursse Model 3 tootmiselt, mis on praegu juba niigi keerulises seisundis.