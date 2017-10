Aivar Pau: ajakirjaniku karje

Eesti on nüüd selle moodustise eesotsas vapralt kepselnud, trummi tagunud ja kükitanud enam pool meile antud ajast. Tegijad ise räägivad, et neil on läinud päris hästi.

Tõesti, mul on väga hea meel meie kokkade üle – kohtumistel pakutud suupisted, mahlased lihatükid ja hautatud juurviljad on olnud lihtsalt suurepärased. Ma ole vähemalt sama uhke meie kunstike ja konstruktorite üle – Kultuurikatel näeb välja super ning Linnahalli kõrval tavaliselt laiuva avaliku peldikugagi tehti digitippkohtumise ajaks telkide ja haisutõkkepõrandatega lihtsalt imet.

Kõik üritused on korraldatud lihtsalt fantastiliselt ja sujuvalt, tasuta kasutada saadud bemarid läigivad silmipimestavalt ning sohvrid on riietatud korrektsuse tipptasemel. Ansipki saab katlast lennujaama vaid viie minutiga ja annab selle sõnumi edasi kõigile tema viimast ja kahtlematult väga tähtsat pressikonverentsi jälgima tulnud … OODAKE, STOPP, TÕRGE, LINT LÄKS KATKI … kus kurat on ajakirjanikud!?!

Pau, Ummelas ja kaks pooleks aastaks asumisele saadetud püsipoolakat?! Kõik?! Kes vahendab kogu seda tähtsust, tarkust, sügavamõttelisust ja edumeelsust rahvale? Mitte keegi? Kõik vaid iseendale? Kas keegi on küsinud, milleks siis see kõik?

Teate ikka, milles on asi, lugupeetavad euroametnikud! Te võite korralda mida iganes ja uhkemalt kui iial varem, aga kui selle tagajärjena jõuab avalikkuse ette Politico pealkiri tühjadest sõnadest ja rohketest kaloritest, Facebookis lööb laineid imearmas foto magavast Merkelist ning Macroniga seoses räägitakse jätkuvalt peamiselt tema naisest, siis kas tõesti ei hakka mõtted mingis suunas liikuma?

Teate mis, ma arvan, et te ei saa enam ise ka päris täpselt aru, mida see Euroopa Liit endast kujutab. Te olete löönud käega ja ei üritagi enam rahvale seda lahti seletada, mis üks või teine samm inimestele, ettevõtetele ja riikidele tegelikult olulised on.

Te olete kapseldunud iseenda eksistentsi säilitamisele, iseendale uute ja tähtsate funktsioonide juurdemõtlemisele, see on alalhoiuinstinktist kaetud kunstkeerukus. Kogu see kupatus on kaetud aga suudlemisvastase huulepulgaga – kena vaadata, aga ära lähedale tule!

Jah, me olemegi jõudnud Euroopa Liiduga seisu, kus tippkohtumise sündmuste kajastamisele on mõtet saata vaid fotograafe. Sisuliselt ei ole võimalik sellest masinavärgist enam ühel tervemõistuslikult tavakodanikul aru saada, mul tekib trotslik ja väljakutsuv tunne, et seda võõrandumist on tekitatud teadlikult.

Kõle, tühine ja igav on. Sellest ka tühjus pressiruumides. Deklaratsioonid, kantseliit, umbmäärased "«tuleb teha, parandada, tõhustada ja juurutada». Ja ainsateks piiriülesteks digilahendusteks on jätkuvalt pangakaardid ja mobiililevi – nähtused, mis eksisteeriks väga hästi ka ilma selle liiduta. Tore, et vähemalt piirid on lahti ja päris mitmes riigis kehtib ka euro – hea juustu hinda võrrelda ja valuutavahetusel kokku hoida.

Jah, ma olen kuri. Ma olen kuri, et kogu eesistumine püütaksegi nähtavasti pressiteadete-ja konverentsidega ning hetk enne avalikustamist kätte visatud deklaratsioonipakkidega mööda libistada. Ma karjun mõttes selle üle, et ei kasutata ära nüüd ja praegu süllekukkunud suurepärast võimalust vähemalt ajakirjanikele euroasjade tegelik sisu lahti seletada. Ma väga loodan, et see pole taotluslik, et tühjade deklaratsioonide ja loosungite taga ikkagi on sügavam sisu.

Lõppude lõpuks, lubagem meelde tuletada, mida ütles filosoof Tõnu Viik kevadel ühe "Plekktrummi" lõpuminuteil: "Demokraatia on oma baasi laiendanud veel ühele grupile, kes enne oli tõrjutud - lollidele." Kui tavapoliitika tundub selle seltskonna jaoks arusaamatu, kauge ja eemaletõukav, siis ongi tagajärjeks Trumpid, EKRE-d, Brexitid ja muud lollid otsused.

Me ei taha ju tegelikult seda, palju tööd on ära teha ja ma väga loodan, et asjade sisuline selgitamine jõuab samale tasemele muidu nii hästi korraldatud eesistumisega. Meie siin tahame aru saada.