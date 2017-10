Kuidas oma iPhone’i või Mac'i kaitsta väljapressijate eest?

Tänapäeva digiteadlikul inimesel on mitmeid erinevaid kasutajaid ja paroole. Interneti kasutusharjumusest sõltuvalt võib neid ühel kasutajal olla kümneid. Kuidas aga kõiki meeles pidada? Lihtne. Tuleb lihtsalt kasutada kõikide kontode juures ühte kasutajanime ja sama parooli. See aga on väga suur viga, mida kurikaelad on varmad esimesel võimalusel ära kasutama.

Apple’i turvalisuse keskmeks on Apple ID – unikaalne kasutajanimi koos parooliga, mis kaitseb lisaks kasutajate seadmetele ka kogu nende Apple’i pilveteenuses iCloud asetsev personaalne info, seadmetes asuva informatsiooni varukoopiad jms.

Paljud mugavad või lihtsalt öeldes laisad kasutajad on küll loonud endale Apple ID, kuid kasutavad selle kasutajanime ja parooli ka teiste võrgu- ja muude digiteenuste juures. Paraku pole kõigil firmadel Apple’i suutlikkust oma andmeid kaitsta ning nii ilmuvad ikka ja jälle lehtedesse uudised, kuidas kuritahtlikud häkkerid on saanud enda valdusesse ühe või teise teenusepakkuja andmebaasi koos kasutajanimede ja paroolidega. Siit on ainult aja küsimus, kui kurjategijad hakkavad piisava aja ja tahtmise olemasolul enda kätte sattunud kasutajanimesid ja paroole proovima märksa olulisemates keskkondades nagu näiteks iCloud, Gmail, OneDrive jne jne. Ning häda neile kasutajatele, kelle kontaktid juhtuvad kattuma.

Häkkerid, kui neid lihtlabaseid varganägusid nii sobib nimetada, logivad inimese kasutajanime ja parooli kasutades sisse kasutaja iCloudi kontole ning märgivad seal asuvat Find My iPhone rakendust kasutades seadmed (sülearvuti, lauaarvuti, iPhone) kadunuks. Kui seadme tõeline kasutaja proovib nüüd oma seadet sisse lülitada, siis ilmub selle ekraanile teade, mis nõuab arvuti vms avamiseks nelja- või kuuekohalist parooli. Kui inimene võtab ühendust teatele lisatud meiliaadressiga, siis saab ta nõude konkreetsele rahasummale nt 50 dollarit bitcoin'ides. Teinekord on rahanõue juba paroolinõudval avalehel. Arvuti avamine koduste vahenditega on sellises olukorras võimatu ning seadme lahtilukustamiseks peab juba ühendust võtma Apple klienditoega. Täpsemalt peab seda tegema mõni kohalik volitatud esindaja. See on pikk ja tüütu protsess, milles ilmselt keegi vabatahtlikult osaleda ei soovi. Hoolimata ebamugavustest aga ei tohi mitte mingil juhul väljapressijate nõudmisi täita. Esiteks ei saa te nende käest mitte mingit parooli oma seadme kasutamiseks, küll aga jääte ilma oma tehtud kulutustest. Teiseks aga innustab teie käest saadud raha kurikaelasid edasisele tegevusele ning seda ei soovi ilmselt ükski terve mõistusega inimene.

