Microsoft loobub Windowsist mobiiltelefonidele

Ettevõtte Windows 10 üksuse juht Joe Belfiore säutsus nimelt sotsiaalmeedias, et uut funktsioonide ja riistvara arendamine mobiiliversiooni tarvis ei ole enam «fookuses». Ta märkis, et on ka ise läinud üle Androidi telefoni kasutamisele.

Of course we'll continue to support the platform.. bug fixes, security updates, etc. But building new features/hw aren't the focus. https://t.co/0CH9TZdIFu — Joe Belfiore (@joebelfiore) October 8, 2017

Microsofti peamine idee oli luua universaalseid äppe nii arvuti kui mobiili tarvis, mis töötaksid Windows 10 platvormil. Kontseptsioon kukkus aga läbi.

Uuringufirma IDC andmeil oli Windows 10 Mobile telefonide osakaal müügis aprillist juunini vaid 0,03 protsenti. Peagi on sellel töötavate telefonide tootmist lõpetamas ka viimane suur tehnoloogiahiid HP. Microsofti enda viimane Lumia mobiil nägi ilmavalgust enam kui aasta tagasi.

Küll aga on Microsoft loomas suure hooga oma äppe Androidi ja iOS’i seadmetele. Uusim neist on näiteks veebilehitseja Edge testversioon mobiilidele. Väga kasutatavad on ka Outlook, OnedDrive. Skype ja muidugi Word ja Excel.

Allikas: BBC