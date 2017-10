SEB käivitas väga lihtsa Facebooki juturoboti

Panga jaepanganduse ja tehnoloogia valdkonna juhi Ainar Leppäneni sõnul tingis nn chatboti käivitamise asjaolu, et tehniliste uuenduste arv kasvab kiirelt ning saabuda võib aeg, mil inimeselt inimeseni viidud info ei liigu piisava kiirusega.

«Selliste olukordade lahendamiseks olemegi palganud oma esimese vestlusroboti,» ütles Leppänen.

Vestluse algatamiseks peab SEB Facebooki lehe külaline ise pöörduma juturoboti poole. Suhtlemist saab katsetada sellel lingil.

Lihtne test näitab, et näiteks SEB pangakontorite asukoha kohta ei oska robot hetkel veel midagi öelda:

«Kuna olen veel vaid lihtne chatbot, kes aitab sul ISIC kaarti endale tellida, siis kahjuks kirjutatud jutust ma aru veel ei saa!» sain ma vastuseks sellekohasele palvele.

Juturoboti väljatöötamine koostöös Jorma Jürisaare ettevõttega Weps võttis aega 1,5 kuud ning seda on võimalik edasi arendada, et see oskaks vastata ka muudele pangateenuseid puudutavatele küsimustele.

Järgmisena on pangal plaanis töötada välja juturobot, mis aitaks leida kliendi jaoks parimat internetipanga autentimislahendust.

Oma chatboti on loonud ka näiteks LHV Pank ning see robot saab juba aru ka sellest, mida inimesed talle kirjutavad ning oskab vastata paljudele küsimustele.