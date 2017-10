Video: USA kõige uuem tank laseb «tarkasid mürske»

M1A2 SEPv3 või pikemalt öeldes M-1A2 Systems Enhancement Package Version 3 on võrreldes oma eelkäijaga tugevama soomusega, moodsama elektroonikaga ning efektiivsema ja võimsama mootoriga. Laias laastus võib öelda, et tegu on sisuliselt uue platvormiga. USA armee on palunud kongressil finantseerida 2018. aastal 56 V3 tanki, mis läheb maksma kusagil 20 miljonit dollarit tükk.

V3-me võib-olla, et kõige huvitavam uuendus on aga digitaalne andmeühendus, mis toetab Advanced Multi-Purpose (AMP) tarkasid mürske. Taoline moon seadistab ennast vastavalt sihtmärgile, sõltuvalt sellest, mida tank parajasti sihib. Mürsk võib seadistada ennast näiteks tanki soomuse penetreerimiseks, läbi seina löömiseks, helikopteri alla toomiseks või laskuripesades sõdurite pihta šrapnelli pritsimiseks.

Taolise mürsu eesmärgiks on vahetada välja hetkel kasutusel olevad neli erinevat mürsku, millest igaüks on mõeldud spetsiifilise sihtmärgi tabamiseks. Ühe mitmeotstarbelise mürsuga ei pea enam ajakriitilistes olukordades laskemoona vahel vahetama, mis võtab muidu väärtuslike sekundeid. Pärast seda, kui mürsk lükatakse rauda, annab meeskond tanki arvutile vastava käsu ja tank annab omakorda mürsule teada, kuidas ta plahvatama peaks.

Praeguses sõjatehnoloogia võidujooksus peab USA kasutama igat viimasti tehnoloogilist eelist, mida nad saavad, sest mitmed rivaalid on arenenud tankisüsteemidega järgi jõudmas. Venemaa uus Armata tank on veel küll arendusjärgus, kuid tuleb plaanide järgi täiesti automatiseeritud kahuritorniga (midagi, mida Abramsil ei ole). Vene tankieksperdid on öelnud, et Armata automaatsed identifitseerimis- ja sihtimissüsteemid suudavad reageerida kiiremini, kui inimene.

Samuti suudavad mõned Vene tankid tulistada oma kahurist kaugjuhitavaid rakette. Ka Hiina uus Type 99A suudab tulistada kaugjuhitavaid rakette, mis kompenseerib selle mõnevõrra ebatäpset sihtimissüsteemi.

AMP targa mürsu suurimaks nõrkuseks on hetkel selle maksumus. USA relvajõudude üheks suurimaks probleemiks on võimetus teha asju odavalt. Mürsu arendamine läks näiteks maksma 45 miljonit dollarit ja iga individuaalne lask saab ilmselt päris kallis pauk olema.