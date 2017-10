G4S hoiatab: turvakaamerate videosalvesteid tabas küberrünnak

G4Sile teadaolevalt tabas videosüsteemide tootja Dahua videosalvesteid küberrünnak, millega muudeti mõnede salvestiga ühendatud turvakaamerate pilt nö mustaks ja piirati ligipääs seadmetele. Rünnakutelaine sai alguse 19. septembril. Tänaseks on tootjafirma teinud tarkvarauuenduse, mis seadmeid taoliste rünnakute eest kaitseb.

Ohustatud on Dahua toodetud turvakaamerate salvestusseadmed, mis on ühendatud internetti ja mille tarkvara pole peale 2017. aasta juulit uuendatud. Salvestusseadmete näol on tegemist eraldi seadmetega, mis on mõeldud turvakaamera pildi salvestamiseks.

Tootjafirma Dahua on teinud tarkvarauuendused, mis seadmeid taoliste rünnakute eest kaitseb, ja soovitab kindlasti kõikide salvestite tarkvara uuendada.

Dahua on maailmas tuntud videosüsteemide tootja, mille videosalvestid on Eestis laialt levinud.

Ettevõtte andmetel on Eestis kasutusel üle 1000 sellise salvestusseadme. G4Sile on Eestis teada kaks juhtu, kus videosalvestisse oli sisse häkitud.

Kuidas aru saada, et seade on küberründe ohvriks langenud?

Häkkerite ohvriks langenud salvesti omanik näeb turvakaamera poolt salvestatava pildi asemel musta ekraani ja kaamera nimetuse asemel on ekraanil kiri «Hacked». Lisaks on muudetud seadmete paroolid ja tõkestatud sellega ligipääs.