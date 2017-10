Eesti iduettevõtted ja investorid astuvad jõuliselt kooseluseaduse tühistamise vastu

«Meie, allakirjutanud Eesti tehnoloogiaettevõtted ja -investorid, pöördume Teie poole palvega jätta kehtima 9. oktoobril 2014 vastu võetud kooseluseadus ning võtta vastu vajalikud rakendussätted seaduse täielikuks jõustumiseks,» seisab Londoni start-up ettevõtte Monese juhi Norris Koppeli algatusel sündinud pöördumises.

Selles seisab, et Eesti tehnoloogiaettevõtete ridades töötab väga palju erineva religiooni, nahavärvi, päritolu, koduse keele, seksuaalse ja soolise identiteedi ning tõekspidamistega inimesi. «Need inimesed töötavad siinsamas Eestis, aidates kaasa Eesti tuntusele maailmaareenil ja makstes siin makse. Nad panustavad Eesti ühiskonda. Nad on meie inimesed,» leiavad tehnoloogiaettevõtted.

Ettevõtete juhtide kinnitusel ei hinda nad oma töötajaid selle järgi, kelle juurde nad õhtul koju lähevad, vaid selle järgi, millist väärtust nad loovad. Lisaks leiavad firmajuhid, et kui inimeste igapäevaelu korraldus on Eesti riigis keeruline, kaotavad Eesti ettevõtteid välisriikidele töötajaid, kelle arengusse nad on investeerinud.

Mida kitsarinnalisema ja tagurlikumana näitab Eesti end maailmale, seda keerulisem olevat aga näidata välisinvestoritele ja -spetsialistidele, et siinsetesse ettevõtteisse tasub investeerida ja siia tööle tulla.

«Eesti tehnoloogiaettevõtete kogukond seisab selle eest, et kõigil Eestis elavatel inimestel oleksid võrdsed õigused oma pereelu seaduslikult korraldada. Seetõttu leiame, et vähemalt esimese sammuna on ainuõige jätta kehtima 2016. aastal jõustunud kooseluseadus ning vastu võtta seaduse täies mahus rakendumiseks vajalikud rakendusaktid,» seisab pöördumises.

Tänase keskpäevase seisuga olid pöördumisele allakirjutanud ettevõtted Monese, Taxify, Move Guides, MTÜ Robotex, Jobbatical, Voog, ProudEngineers, Investorise, Insly OÜ, TransferWise, Testlio, Plumbr, COMODULE OÜ, Bondora, Starup Wise Guys, Starship Technologies, Rephop, Katana Technologies, ZeroTurnaround, Spring Capital, Funderbeam, e-Residency, Local Guide, Traveller Tours, Stigo, Netcorp, Nevercode, GoWorkaBit, Mobi & Fortumo ning RangeForce.

Nende kinnitusel ei ole tegemist poliitilise seisukoha võtmisega, vaid töötajate elementaarsete inimõiguste eest seismisega.

«Meie pea 100 liikmelises meeskonnas töötab väga erinevaid inimesi paljudest maailmajagudest ja me oleme selle üle uhked, sest just erisustest sünnivad innovaatilised ideed, mis meie ettevõtte edule kaasa aitavad. Monese seisab kindlalt selle eest, et Eestis oleksid kõigil inimestel võrdsed võimalused ja õigused, olenemata nende päritolust, usust, elukaaslase soost või mis tahes muust aspektist. Meie jaoks on asi inimõigustes ja me ei saa selles küsimuses kõrvaltvaatajaks jääda,» üles Norris Koppel ettevõttest Monese.

Markus Villig Taxifyst märkis aga, et «piinlik, et seda peab 2017 üldse arutama».

«Kui Eesti soovib olla konkurentsivõimeline talendimaailmas, siis peame muutuma ka sallivamaks riigiks. Kõikidel meie praegustel ja tulevastel töötajatel on õigus õnnele, olenemata nende elukaaslase soost. Kui Eesti astub siin sammu tagasi, siis on sellel ka majanduslikud tagajärjed, sest tugev talent ei taha kolida tagurlikku ning sallimatusse riiki. Ja muidugi ennekõike ka meie oma inimesed, kellest osade õnn oleks justkui vähem oluline nende elukaaslase soo tõttu ning kellest nii mõnigi on sunnitud otsima uut ja sallivamat kodumaad,» lisas Jobbaticali asutaja Karoli Hindriks.

Kaspar Korjus e-residentsuse programmist lisas aga, et Eesti heaks töötab e-Residentsuse meeskonnas suuresti rahvusvaheline tiim. «Läheks veel raskemaks välistalentide värbamine, kui tahame, et inimene oleks ainult valge-hetero-mees kategooriast,» ütles Korjus.

Kooseluseadus võeti vastu 09.10.2014 ning see jõustus 1. jaanuaril 2016. Et viidata kooseluseaduse kehtima jäämise ja rakendamise tähtsusele, plaanivad ettevõtted saata pöördumise riigikogusse 12. oktoobri hommikul. Samal päeval toimub ka kooseluseaduse tühistamise esimene lugemine. Kooseluseaduse tühistamise poolt on EKRE, Keskerakond ja IRL. Sellele vastu on Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Reformierakond.

Ettevõtete pöördumise täisteksti saab lugeda SIIT.