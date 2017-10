Võttis ikka aega: see väike mobiil on ühtlasi ka spinner

Seadmel on vaid 1,4 tolline ekraan (tavamobiilil ligi 5 tolli) ja 32 MB mälu (tavaliselt 8-128 GB), mis on mälukaardi abil laiendatav siiski kuni 8GB peale. Müügil on seade praegu vaid 20-dollarilise hinnaga Indias ja seda toodetakse kuues eri toonis.

Ega seda mälu seadmel väga vaja polegi – äppe sellel pole. Tõsi, veebilehitseja ja Bluetooth on täiesti olemas. Tootjaks on seadmel Hongkongi ettevõte Chilli International.

Amazonis on müügil teisigi sarnaseid vidinaid, näiteks selline.

Allikas: The Verge