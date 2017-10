Range Rover näitas maailmale oma uut ja võimast pistikhübriidi

Mudelis on ühendatud 296 hj (221kW) võimsusega 2,0-liitrise neljasilindriline Ingenium bensiinimootor ja 114 hj (85kW) võimsusega elektrimootor. Kokku teeb see 389 hj (297kW) võimsust, mis on kättesaadav püsiva neljarattaveo korral, annab kiirenduse 0-100km/h 6,8 sekundiga ja maksimaalse kiiruse 220 km/h. Pöördemomendi näitajaks on 640Nm.

Tänu elektrilisele jõuülekandele paiskab masin kombineeritud tsüklis õhku vaid 64g/km süsinikdioksiidi ja võimaldab sõita vaid elektri jõul kuni 51 km ilma bensiinimootorita.

Mis puutub auto sisemust, siis tänu uutele istmeraamidele saab senisest laiemaid ja sügavamaid esiistmeid liigutada 24 suunas ning ka istmete käetoed on soojendatavad. Istmetel on ka 25 erinevat massaažiprogrammi.

Reisijate käsutuses on kuni 17 erinevat ühendumisviisi, sealhulgas tavalised elektripistikud, USB- ja HDMI-pordid ning 12-voldised laadijapesad. Autosse lisatud ka 4G Wi-Fi hotspot.

Salongis on 10-tollist puutetundlikku ekraani, mis töötavad kooskõlas konsooli keskosas ja infot saab tõmmata ühelt ekraanilt teisele.

/ tootja

Autost on täiustatud mudel SV Autobiography Dynamic – Range Roveri seni kõige võimsamat sõidukit. V8 ülelaadimisega bensiinimootori võimsus on kuni 557 hj (15 hj enam võrreldes eelmisega), mis annab kiirenduse 0-100km/h ainult 5,4 sekundiga.

Uut Range Roverit, mille Jaguar Land Rover on disainitud ja projekteeritud Suurbritannias, hakatakse tootma Solihulli tootmisüksuses ja seda saab nüüdsest ette tellida. Esimesed autod on kavas toimetada klientidele 2018. aasta alguses.